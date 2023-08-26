“莫为眼前利益，换来一辈子的不安…”

星云大师说：分享故事：晋代学者吴隐之，为官清廉自守、勤政为民。当时广州一带弊政很多，朝廷就派吴隐之任广州刺史，要他去除弊兴利。当他到达距广州不远的石门时，听说当地有泉水，人称“贪泉”，谁喝了这种泉水，谁就会变得贪得无厌，视钱如命。

吴隐之不相信有这种事。他说：“贪廉何干泉水之事。”就去喝了泉水，并当即吟诗一首明志：“古人云此水，一歃怀千金，试使夷齐饮，终当不变心。”诗的意思是说，这种传说不足信，假如像伯夷、叔齐那样品德高尚的人饮了，是绝不会丧失道德的。

吴隐之到广州后，清政廉明，迅速改变了当地官场那些歪风邪气，从而使人民能够安居乐业。

所为

生活中要洁身自爱，我们应如何有所为、有所不为？四点参考：

一、所为者，皆为可能者：正当的，对别人有利益的，可以皆大欢喜的，或对人无害的事，才可以做。《十善业道经》说：“深信因果，宁殒身命，终不作恶”，孔子也说：“不义而富且贵，于我如浮云”。如果我们将做的，虽可带来可观财富，得到高官厚禄，却是不义之事，还是不能做。莫为了眼前的利益，换来一辈子的不安。

二、所欲者，皆为可善者：凡是人都会有欲望，希望自己能够有社会地位，能够事业有成，能够学问渊博，就会督促自己努力，以达到世间的成就。希圣希贤也会精进修行，而成就出世间功德。佛陀也“不舍诸善法欲”，而于“善法中发勤精进，营助修习”。因此，可以有欲望，但必须是善法欲。

三、所听者，皆为可闻者：有个哲人向传消息的人说：“你要告诉我的话，要用真实、善意和重要这三个筛子先筛过。如果你要告诉我的事，既不真实也非善意，更不是重要的，就别说了吧！”我们也要有哲人的智慧，选择真实的、善意的及重要的话来听，选择可以增进智慧、经验、哲思的话来听，要拒绝邪说及没有建设性的是非、谣言。

四、所见者，皆为可观者：有些人居心不良，利用精密的摄影仪器，偷窥、拍照，侵犯他人的隐私；有些人爱看不正当的书报、杂志，流连不正当的声色场所，都是既浪费时间又污染心灵的。要谨记“非礼勿视”的教诫，不要让好奇心强过理智，否则，不仅有损道德，也会误入法网。

爱名

孔子将“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”，作为实践“仁”的要目。我们在日常生活中的视、听、言、动，就是修心养性的用功处，该为不该为、应听不应听、应说不应说，甚至对于“拥有”的取舍，都应有所考量。人应自爱、顾本分，莫强求。世人谁不爱名？但最重要的是，我们要维护清净的名声、让身心灵不受污染。