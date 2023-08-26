郭金火：昙花一现痴情苦

近黄昏，我骑着脚踏车，绕组屋一圈，一些崎岖不平的小路，平时少进去寻幽探秘。今日夕阳晚霞特美，小心翼翼进入小径赏美景，冷不防大树杈芽开枝处，发现坠悬数片带状绿叶，带上正挂上含苞待放的琼花蕾，不禁大喜若狂，琼花就是“昙花”。

殊不知昙花有段痴情凄美的神话爱情故事，昙花原是花神，每天都开花，她偷偷爱着每天给她浇水、施肥除草的青年。这桩事让玉帝知道了，立刻把她抓起来，并贬为一年仅开一瞬间的昙花，不准与情郎见面，把情郎送到仙山出家，赐名“韦陀”，要他忘记花神。韦陀习佛有成，也忘记花神了，可是昙花怎样也忘不了韦陀。她知道每年暮春，情郎会下山为佛祖采集花露，让佛祖煎茶。她拼全身力气，开出美丽灿烂的花，希望赢得韦陀顾盼，可是韦陀根本记不起她了。千百年过去，韦陀依旧下山采集花露，昙花年复一年绽放，韦陀始终没看上一眼。真心痴情的暗恋苦，感动了天庭大菩萨，他让昙花知道韦陀已归于佛门，正努力静修成佛菩萨，身上已没有七情六欲，劝她了断此痴情恋的哀伤痛苦。并说句：“缘起缘灭缘终尽，花开花落花归尘”。昙花依旧一现为韦陀，又叫“韦陀花”。

昙花都是午夜过后才开放，清晨日出前就凋谢，花期特短。我午夜12时前赶来，已看到昙花盛开，花瓣层层绽放，显得楚楚娇艳动人，让人叹为观止。