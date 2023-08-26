想象某一年的乞巧节早晨，温馨的阳光从韩江东边斜斜照进了潮州府城的碑坊街。南北走向的碑坊街亦称太平路，打从状元亭巷口北侧的“状元坊”下方，三五成群的少年男女在家长的陪同下，开始在古色古香的太平路上找到他们参与“出花园”仪式的“站点”。这些朝气写在脸上的孩子，虚岁十五。他们多是来自潮州湘桥区的初中生，但也有在父母陪同下，初次从海外踏入“乡音故里”的“番边囡仔”。这些国外的后生仔，在古老又陌生的潮州话面前显得腼腆又好奇。他们只知道这个假期来潮州玩“出花园”，听说节目里还会穿红木屐，咬鸡头，拜别像哈利波特电影里一样奇异的“公婆母”。父母告诉他们，出花园仪式之后，他们就告别童稚，长大成人了。

仪式的起点就在状元坊下方。“状元坊”的下枋镌刻着“嘉靖壬辰科状元林大钦”。林大钦是潮州史上唯一的状元，“出花园”这独有的潮人成年礼（其实，沿着韩江流域，潮州北方的客域梅州地区，也有出花园民俗），几乎都环绕着林大钦的“神童”传说，将潮州史上最聪明的林大钦“人设”为潮汕模范生，彰显粤东“海滨邹鲁”潮汕人民世世代代北望功名的社会心理。

从传统戏曲、民间歌谣到今日成为文化旅游热点的牌坊名街，明朝嘉靖年间的潮州状元林大钦，绝对是唐朝韩愈之后人气最盛的潮州“网红”。传说他自小家贫，读书时买不起鞋子，只能穿木屐上学。某日放学，回家途中见一老者抱着一只公鸡蹲于路边，身旁有幅写着“雄鸡头上髻”的上联，下联空着。老人向路人求下联应对，对上可得公鸡，对不上者仅赔一页对联纸。年纪小小的林大钦停了下来，看见老人抚拂白须，灵机一动对曰：“牝羊颔下须”。对得好，老者将公鸡送给了他。回到家里，林父大喜，将公鸡宰了，烫熟后砍了鸡头奖励大钦，以示独占鳌头之意。大钦日后果然考中状元，名扬天下。潮人遂将穿红木屐及咬鸡头植入“出花园”成人礼，像摇篮曲《唪金公》所唱的：“ 阿舍（少爷）读书赴科期，科期科，阿舍读书中探花。去时书僮担行李，来时高灯共彩旗”。