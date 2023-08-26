蔡欣盈：就把它当成“鱿鱼游戏”吧

这一周，看了最多次的画面是坐在《中国好声音》导师席的潘玮柏有没有按下按钮？他的手指摆在哪里？是不是“被转身”？并没特地搜索这段画面观看，而是《好声音》黑箱作业话题正热，只要上社媒，我就会被推送观看片段。原速度播放的画面，看了好多次，“网民”（天晓得是不是负责“灭火”的帮手）为了厘清真相，将速度调慢至0.3倍率的片段也看了几次。

假设是黑箱作业，节目组不会自砸招牌招认，潘玮柏保持沉默也可理解。转呀转，转呀转，铁证不如山，总会不了了之。人很善忘，也贪新鲜，除非事关己，不然哪有闲暇咬死不放？《好声音》虽说是让梦想飞扬的选秀节目，但本质上是娱乐节目，旨在吸睛，制造话题，提供娱乐。一场游戏一场梦，大家终究会转身迎接其他新闻。

欣赏美声，不视为比赛这个节目被疑黑箱作业，根本不是新鲜事。很久以前，前几季节目的赛果已让我纳闷：无论怎么比，最终胜出的参赛者和导师怎么都是当地的“自己人”？见怪不怪，早就看淡，不爽就不看。我后来调整心态，不视节目为“比赛”，纯属听歌，观赏表演，欣赏美声。我已好久没看《好声音》了，直至最新一季《好声音》换了新一批艺人导师，新鲜感和娱乐效果不错，成为我和家人每周五会看的节目。浙江卫视25日宣布，鉴于观众和网民反映的《好声音》问题正在调查中，故暂停播出节目，我和家人的周五晚暂时空闲下来了。