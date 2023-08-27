点智慧：与天下人作阴凉

“人人都有机会当别人的贵人…”

星云大师说：分享故事：临济禅师（唐代禅宗高僧）有一次在山上栽植树木，师父黄檗禅师看到了就问他：“山上树木已经这么多了，何必又去种树呢？”临济答：“那些大树是前人种植的，我也来种一些，留给后代子孙做榜样用吧！”禅师这种不求自利，与天下人作阴凉的胸怀，是崇高无上救世精神的显露。

有一个参禅的人曾经这样对我（指星云大师）说：“每天我从窗子里看出去，送报的报童踩着脚踏车，挨家挨户地把当天的报纸送给每户人家，不管风雨寒霜，日复一日。那份小小的报纸里，有多少的喜怒哀乐、成败得失，让这一家人每天都能享受阅读新知识的快乐。我也想送一份小小的东西给每一个人的心…。”

“与天下人作阴凉”这句话，不分职业贵贱，大丈夫当如是也！

尊贵

要怎么知道人的尊卑优劣呢？佛陀说：“一种人是只知道自己自修，自己安心，不安他人，不哀悯世间，不能饶益天下众生；另一种人不但能够安立自己，也能令他人安心，乃至使天下人都能安心，哀悯世间，饶益大众。”佛陀继续说：“大家要知道，像这种发大菩提心安立一切众生的人，是人中最上乘最尊贵的人，如同牛乳提炼成酪，酪又转成酥，酥又转成醍醐，其中，以醍醐是为最上等。因此，安立一切大众的圣人是值得人天敬仰赞叹的！”

作为一般人，我们在日常生活中是否曾想过：要送一份什么样的东西给每个人的心呢？就送帮助吧，不仅会让别人获得欢喜，有心修行的人伸出援手，说不定将来得度的因缘也在于此。

魄力

世上凡夫俗子总是不甘寂寞，就是要想尽方法，使自己比他人好，使他人知道自己是比他人为好为高。就像国际上一些政客，虽喊着为民服务，事实上却是踩着人民的背脊，为成全自我而利用他人。当然，也有一些政治家，像印度圣雄甘地，受万民爱戴留芳千古，原因就在他们的动机为救国家为救人民，能置个人的成败毁誉乃至生死于度外，就是为了达到自救救人的目的。这种精神、虽千万人吾往矣的惊人魄力，实在值得吾人深心向往。

我们佩服这样的伟人，就算我们无法像他们那样，可我们也能秉承“与天下人作阴凉”的理念，为社会人群奉献，就算帮助看起来微不足道，但每人能累积一点，善举也能汇成大河。