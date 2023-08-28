“有信无智，增长愚痴…”

星云大师说：分享故事：愚人入城探望朋友。路上见一新宅，装潢精美，光彩耀目。一入大门，即见宅内地面宽平，陈设整齐，尤其洁白的粉墙，细腻光泽，赞美不已。此时主人出来，愚人便恭敬地行了相见礼，向主人问道：“房子造得精致，不知道这四壁用什么材料，涂得这般光洁？”

主人答：“这种材料，不过是用些稻草制成的纸筋，浸入水中，使它软热，搀入新化的石灰粉浆，捣和了泥，涂以此壁。弭缝孔隙，徐徐把它刮平，等待干时，再加上细浓粉浆，不久干燥，颜色变白时，再加润色，便能这样美观了。”

愚人低头想：“原来稻草有这般作用！稻草在我们乡间是不值钱的东西，不如连值钱的谷子加在里面，就更有价值了。况且谷子里藏着美玉一般的白米，比他们单单用稻草做的涂料，当然要显出百倍美观了。”

愚人起了这个痴念，便别了主人匆匆回去。他就照自己想的，配出新式涂料，涂在自己住宅里所有的墙壁上。哪知枉费了许多谷米，同时枉费许多气力，非但不满意，连最平常的粉壁也不如！但见新涂的墙壁高高低低，况且他所配的涂料，时节因缘都未成熟，所以显出许多裂缝，难看极了。

法宝

一个人如果平时不肯动脑思考、不肯探究事情的道理，所谓“学而不思则罔”，自然学业、事业都不能有所成就。因为“学而不思则罔，思而不学则殆”，如牛吃了草要反刍才能消化一般，借由读书笔记，可以分析、融通内容，以及归纳重点。更重要的是要会思考，和经验、智慧相遇后，才能撞出火花，这才是真正会读书、读活书。

智慧的特性在于思考，生吞活剥别人的经验，又或者书上的文字，纵使能强记，充其量也只是知其意而已，无法成为自己的智慧。所谓“如人数他宝，自无半分毫”，只有经过深刻思惟，亲自体验的智识，才能成为自己的法宝。

奉行

智识经济时代的今日，人们对于知识一点都不缺乏，上网查一下就可以得到；所以我们和别人拥有知识的多少，已经没有什么差距，最大的差距在于每个人如何运用知识，将其发挥得当。

佛经上有句话：“有智无信，增长邪见；有信无智，增长愚痴”，这是说明信解之间，彼此有相辅相成的关系，二者同等重要，偏一不可。尤其信解之外，更要实践，从中整理经验，日后好改进。

然而，世上很多人却是知其所以不知其所以然，只知道事物的表面现象，不知事物的本质及其产生的原因。这就譬如凡夫听了圣人说法，修行诸善，等到此身死去后，可得生天，或者得到解脱，他竟断章取义地自杀了身体，望得生天，结果徒自丧命，对修道却毫无所得，犹如上面说的那个愚人一般。

要知道，对事物的理解，不仅限于问几句、看得到，也不是模彷人语的鹦鹉禅，而是在“闻如是”之后，还要信受奉行，才能算是“明白了”。