近期去小贩中心、市镇社区和繁华商场等，看到的普遍现象，和去年前年大不一样。一是，公共场所人潮拥挤，大小店家门庭若市；二是，各个服务和买卖行业的众多店铺都在显眼位置张贴着招聘员工的告示。联想到妻子告诉我，不久前她与同楼住对面的女主人在电梯里相遇，对方兴奋提起，儿子前年从理工学院毕业，边打工边进修大学有关文凭，最近拿到了学位，立即被银行录取，中级职位，起薪优厚，外加良好福利，还有宽广的晋升前途。综合这些信息，可以乐观推论，新加坡已经初步从疫情的深重阴影下走了出来，踏上了恢复元气和发展上升的通道，迎来稳固的百废俱兴的局面。

看到景象，思忖用“百废俱兴”造句，是因为偶然在网上看到一条词语的对比释义，“百废俱兴”和“百废待举”，意思是不同的。“百废俱兴”是指阴雨转晴朗，目前所有的行业都已经兴盛起来；“百废待举”则是指目前（暂时）仍然处于衰败状态，远没有兴旺。

曾经与不少出生本地的中青年专业人士交谈，说起他们各人的华文程度，大多自认，听和说没有问题，写作却比较困难一点，不仅是字的同音同形颇费思量，更有语义理解方面的“伤脑筋”，典型共通的口头抱怨是：华文那些“四个字的”成语或词语，常令他们不得要领，甚至一头雾水，活学活用乃至信手拈来难度极大──这不，“信手拈来”就是一个现成的例子。类似的容易搞混的“四字经”还有，上面引用的“门庭若市”和另一个相反意思的“门可罗雀”。