陈保亿：那个没有GPS的年代

我曾在没有卫星导航系统GPS的年代当过一名记者，那些年开着一辆二手国产车，在马六甲这个小州内跑新闻，每次要去一个陌生的地点采访时，只大略知道朝哪一个方向行驶，便毫不犹豫开车出发。

有时候会处处撞壁，在目的地附近打转寻觅，基于任务在身不能放弃，只能以经验去发掘采访地点应该具备的特征，再不然便停车问路，总之不到达目的地便不会罢休。

那个没有GPS的年代，看懂路牌是必要的技能，而迷路也是家常便饭，所以通常会提早出发以避免迟到。如今有了GPS，习惯迟到的人依旧会迟到，只是少了一个找不到路的借口而己，又或许有些人过度抑赖导航系统，结果去到一个不知名的地方，成就了一段GPS历险记，未尝不是一件趣事。

疫情锁国之前，我还不太会使用GPS，出国旅行依赖纸本游旅指南书，抵达机场首先到游旅咨询中心索取免费地图，然后常常在陌生的街头翻书翻地图，再不然就开口问人。庆幸从小接受三语教育，英语华语都是相当通用的语言，只要肯张口，条条道路都在嘴里。

这两三年多在国内跨州自驾游，全程使用GPS导航，我和旅伴们对国内的地理环境大致熟悉，对路牌的语文也没隔阂，偶尔脱离GPS行驶，离开一般游客探访的地方，反而去到了恬静怡然的秘境，增添旅游的趣味。我们依赖GPS出游，却在脱离GPS中找到旅游乐趣，这世间的事往往就是就这么矛盾。

尝尽了使用网络科技的便利，如今要出游，再也回不到从前的方式了。 前段日子计划出国一趟，首先想到脱离网络连线便隐隐有点焦虑，像是失去了从前那股说走就走的傻劲。于是网购当地的行动数据卡，预订旅馆，收集美食地图，凡此种种都可策划详尽，到达后只需依靠网络导航，可是却有一种失去了探索未知的旅游乐趣，只像是要去印证手上取得的资料而己。

如今只要有手机有网络，就觉得胸有丘壑，在手机上点击谷歌地图，放大再放大就可找到目的地。我在街头看游客，个个都是科技旅游者的姿态，机不离手，信心满满，看起来都很高明。若是以前，手拿地图翻转再翻转一脸茫然的样子，常常会引来当地人善意的问候和指路，多了一些和当地人接触和交流的机会。在那个没有GPS的年代，我们可能获得更多旅游的真实体验。

（传自马六甲）