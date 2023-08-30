“宗教的真正意义在于牺牲奉献…”

星云大师说：分享故事：年轻人经营非法万字票、赌球生意想发大财，又想得到保佑，就在家里供奉各种各样的神，还有泥佛、瓷佛、金佛三种佛像；他也常年在家布置风水局，每半年重摆一次。他每天在神像前念咒诵经，初一十五吃斋，以为一定能如愿以偿。那里知道就有这么一天，他的手下为了追讨一笔赌债被警方逮捕，最后把年轻人也供了出来，最终年轻人的非法勾当被瓦解，自己被控上法庭，不仅得坐牢，还要支付巨额罚款。

年轻人的父亲也不明事理，认为无法保佑儿子的神明就是不灵的，无法转危为安的风水也是废物，不仅把家中神像砸个稀烂，还到风水师住家砸场，最后也落入法网，和儿子前后脚入狱服刑！

只懂得求神拜佛，却不解其中法义，一味地换取与佛菩萨的交易，哪会有什么功德？做坏事还是要付出代价的！

·恶果

一般人对于宗教信仰缺乏虔敬的心，认为宗教是用来祈福求财、消灾化凶，进趋名位富贵的道具，而不知道宗教的真正意义在于牺牲奉献。譬如一些信徒，以为念佛就能事业顺利，念佛就能财源滚滚……如果将佛菩萨当成财神爷、保险公司，这种贪餍的功利态度，如何能与诸佛菩萨施与行慈的悲心相应呢？

也有一些信徒抱怨说：“我长年吃斋茹素，仍然体弱多病，不离医药。”他之所以持斋，并不是站在慈悲的观念上，而是为了益寿延年、长保健康而持斋，这种心态是不正确的。 我们的身体要健康，必须生活有规律，饮食有节制，有适当的运动，才能收到健康的效果。假如能够怀抱佛菩萨不忍食众生肉的慈悲心去吃斋，并且持之以恒，必定能够由心理的健康发展至身体的健康，所谓心广体胖就是这个意思。

这就像求财，你求得若是偏财，过程中害人无数，神佛为何要保佑你？个人造的因，自己要去承受恶果，这才是真实不虚的真理啊！

·知见

因此我们对于世间的一切，要有正确的知见，才不会陷入愚痴。一个人如果没有正确的知见，好比没有舵的船，航行在茫茫大海之中不知何去何从，并且可能遭受灭顶的危险，邪知邪见会使我们沉沦在愚痴无明之中，而永劫不复。

涵养正知正见的重要性可见一斑。对于很多问题，各人有各人的看法，对于大千世界，乃至整个宇宙人生，也都别有一番不同的见地。每个人的立场不同，见解也就不一致，但是并非人人的看法都是真知灼见。由于世俗的尘垢累积日深，使我们原本清淨的心蒙上了污染，以这颗不再是明镜的心去观察世象，难免会产生偏差的见解。如何培养正确的知见，把握真实的人生，是我们重要的课题。