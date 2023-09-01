“做到三不朽…”

星云大师说：分享故事：佛陀问一弟子：“人的生命有多长时间呢？”弟子答：“人的生命也就几天吧，不会很长。”佛陀摇头说：“你还没有领悟到生命的真谛。”佛陀转过头，问另一个弟子：“你认为人的生命究竟有多长呢？” 这弟子自信地答：“弟子以为，人的生命长度只有一顿饭的工夫。”佛陀摇头说：“你也没有悟出生命的真相。”佛陀又以同样的问题问另一个弟子，那弟子虔诚地答道：“人命只在呼吸间。”佛陀听后满意地称许道：“好极了，你已经觉悟到生命的真谛了。”

这段描述生命的话语，多么真实啊！生命不是用时间来衡量的， 生命只在一呼一吸间，当我们无法继续呼吸时，生命也就呜呼哀哉了。

·般若



怎样才算是过觉悟的一天？四点参考：

一、以无我观，觉悟世间假相：一般人执着于我，这是我的眼、耳、鼻、舌，这是我的身体。其实，这个都不是我的，身体在时间之流里，我不能自主；身体在宇宙里生存，我无法作主，要生病，要逐渐损坏，都无法自我决定。这一个我、身体，是种种的因缘供给我、让我存在。因此我们要以无我观来看待。无我观就是因缘观，种种的因缘和合存在，因缘散灭了，和合的假我也就散灭了，只是一个短暂的存在。如果能彻底觉悟无我，就不会太计较、太执着世间的假相，人生因这样的觉悟，就会获得更大的快乐。

二、以无常观，觉悟诸法实相：宇宙万有中，有一个不变的原理，就是无常。常人执着我拥有的物品、亲人、名位、财富等，再坚固的物品会有损坏，再亲密的亲人会有离散，再崇高的地位会有坠落，再多的财富也会有消散。虽然好的变坏了，但是，坏的可以再变好，这种变化，就是无常，是诸法的本来面目。能够觉悟这种实相，就能看破放下，而拥有更积极、开放的人生。

三、以平等观，觉悟理事无碍：这个世间无论男女老少、贫富贵贱，其本性平等，无高下之分；其他有情众生，无情的山河大地，也都平等。从理上看，世间万物，其性本空；从事相上看，森罗万象都是依因待缘而有。我们能用平等心观世间，从理中有事，事中有理来体会，慢慢能达到理事圆融无碍，就能广纳世间。

四、以般若观，觉悟人我一如：以般若智慧来看，宇宙是个生命共同体，一个淼小的事件，也可能具影响性的关键，能以般若智，觉悟万有是同体共生，是人我一如，就能像布袋和尚一样，大肚能容，容天下难容之事。

·不朽



我们昏昧也是一天，清楚也是一天，不同的人同样过二十四小时，结果却不可以道理计算。我们的日子一天天过，要选择过快乐的一天？还是痛苦的一天？要不，大家也可以选择清明觉悟的一天，过着清净自觉的生活。佛陀告诉我们：活着抓紧时间去做想做的事情比什么都重要，而所做的，应该是对社会、对众生有意义的事。我们能够明白“觉悟”之道，而在生活当中努力修行，其实就不枉我们来世间一遭，做到三不朽，即立德、立功、立言——人都应该活在其他人的心里，而活在其他人心里的方法，就是立德、立功、立言。