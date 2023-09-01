如果在展柜看到这些文物，那只是一件件展品而已，当听到他讲述每件器物的清理修复过程，面对先人遗物的人生思考，这种热诚所带来的感动，是静态展示所无法达到的。

对于我而言，广惠肇碧山亭是熟悉又陌生的。在教授华族建筑的课程中，有一节课是“异世：祖先崇拜与墓葬”，开篇谈到早期各方言群开辟的坟山，始建于1870年的碧山亭是广州府、惠州府、肇庆府三属的坟山组织。然而，课上谈得比较多的是武吉布朗墓葬与九龙堂祖先牌位，对于碧山亭的讨论点到为止，原因是现在的碧山亭是新建的，多为华族仿古建筑，从规划与建筑的角度而言，须厘清来龙去脉才能做出恰当的评述。



因为研究林路家族的关系，得知1990年代林路13子谋炎为安葬在武吉布朗四座坟墓的六位至亲起骨，将他们的骨灰安放在碧山亭灵塔，很好奇福建人为何选在广府人的场所？几周前收到学友转发的参观广惠肇碧山亭文物馆的活动宣传单，看到瞻仰先贤灵骨的行程中有一处是林路，赶紧报名参团想听听讲解。

上周六在天福宫现场授课后赶往碧山亭，希望在随团参访前了解下这里的环境。穿过碧山市镇大片的组屋群中，拐入一处僻静的道路，远远看见碧山亭的绿瓦大牌坊和明黄色围墙，下车之后被牌坊两侧的巨幅龙凤陶瓷壁饰吸引，步入大门环顾四周，整体环境比预想中的开阔，主体建筑包括公所、碧山庙、福德祠、灵塔，间中布置先贤纪念碑和亭桥水池植物。