好几位关注老夫专栏的读者问我：“你说过那个在深圳，关怀青少年的‘十大实事’通过八个小孩和两个场景的儿童音乐剧来呈现，到底是怎么样的啊？”

这就向大家汇报吧，“传承红色基因”作为音乐剧主题最终落实，可以向读者交代一二了。

这项年度“关爱未成年人十大实事”参与的部委有青少年教育活动中共深圳市委宣传部（深圳市文明办）、深圳市教育局、共青团深圳市委员会、深圳市妇联、深圳市关工委市委宣传部（市文明办）等等。

这部儿童音乐剧：“红色的爱心”主要演员有：红红，读书郎，小医生，小柳 ，小玫瑰，AI 小博士，小可和小怜。

地点在中国深圳“中小学暑期特色活动基地”和“少先队文化阵地建设基地”。

日期在 2022年，而人物简介分别是：红红- 女孩，12岁。是中国未来北京“红色童子军”的小队长，被上级派到深圳来推广青少年红色教育，“强国复兴有我”，新时代的青少年需要牢记使命，不然未来中国岌岌可危。

读书郎-男孩，12岁，小帅哥。母亲是家长课堂的活跃成员，她积极参与家庭教育讲坛的学习，因此也影响了读书郎的学习热忱，他经常鼓励周边的小朋友们要读书，见面的口头禅是“今天你读书了吗？”

小医生-男孩，15岁，老气横秋的他，最喜欢研究朋友的身心灵，经常对身边人噓寒问暖，关心备至。一个暖心大哥哥的形象。

小柳-男孩，10岁。小小书法家，也是才艺高手，从小临摹柳宗元书帖，喜欢送朋友自己的书法作品，又满腹歪论，出口成章，令人喷饭。有时跳起街舞，唱起绕舌，令人赞叹。

小玫瑰-女孩，11-12岁，酷爱足球，黝黑。介绍自己的时候，喜欢说“我是小玫瑰，铿锵玫瑰的玫瑰!”喜欢随时随地做热身运动。

AI 小博士-男孩，11-12岁，聪明小胖，满脑子创意，说自己要解决各种科学未解难题。与小伙伴一起遇到难题时，与自己设计的小机器人对话，解决问题，迎难而上。

小可-女孩，6岁。一个得了重病的孩子，被病魔折磨，有坚持的毅力，要活下去的欲望。她虚弱地对小朋友们说：“我不怕，我会好好的，我要和你们一起玩！”说时，稚嫩的脸庞有不屈的眼光。

小怜-10岁，男孩，天生残疾坐轮椅。对小伙伴们给予生活起居上的帮忙，心存感激，不会对自己的残疾感到自卑，反而经常会鼓励身边小朋友。

剧本因为签有版权限制，不方便汇报，总之按这些角色写了剧本，让各政府部委所关注的十大实事，分别对应着他们所关心的八种类型及背景的孩子，和两个有场景的项目，全串起来，间中加朗诵，舞蹈，歌唱。一个传承红色基因的儿童音乐剧终于面世。

落笔当儿，人在首尔，又收到深圳方面希望我能接下新活儿，这回是为十二册《社会主义核心价值观绘本》写词作曲！

有够“红”了。