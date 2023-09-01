上周和同事去考察位于浙江的横店集团。我一直以为横店集团就是中国最著名的好莱坞影视城，但没想到横店集团是国内一家特大型的民营企业，旗下有60多家子公司，200多家生产企业，还有6家上市公司，业务范围多元化，涵盖电气电子、医药健康、影视文旅、现代服务四大板块，年营收近人民币千亿元。在横店这么一个小地方，人口十几万，连高铁站都不到的小镇，却隐藏一家这么大的民营企业，让人始料未及。而且工厂的数字化管理和智能生产的程度一点都不输于大城市。创始人徐文荣是个改革开放的传奇人物。但他早已交棒给儿子徐永安，孙子也海外留学归来，三代传承。在考察交流中，他们提出了中国民营企业国际化面临的挑战。面对目前所处的政治经济环境，我只能用哑子吃黄连来形容，难！

全程考察最好玩的还是横店影视城的参观，全影城有百余座摄影棚，古装、年代、现代场景超过2000个，应该是世界上最大的影视城了。中国有三分之二的古装戏都是在这里拍摄的。很难想象这里原来是一片荒芜之地，是徐文荣硬生生的把这个没有历史、没有景色的地方建成了现在闻名全国的旅游区和影视基地。 90年代时，文化产业开始盛行，电视剧《红楼梦》《西游记》的拍摄地开始成为旅游景点，“文化+旅游”的模式，让徐文荣心生羡慕，他希望能把横店打造成文旅之地。

当时横店要山没山，要水没水，根本不具备旅游条件。徐文荣不断想方设法邀请剧组到横店搭景拍戏。终于1995年，他等来了春天。当时著名导演谢晋为了香港回归，正筹拍历史巨片《鸦片战争》，一直没找到合适场地，通过朋友介绍，他来到横店认识了徐文荣，两人一拍即合。徐出资在横店建“南粤广州城”，谢晋带组入驻开拍电影。从此，横店影视城打开局面，经过20几年的发展，现已成为中国最大的影视主题公园，带动横店的旅游业，更是许多年轻人追梦的地方。