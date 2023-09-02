“只有融和，才能宽大和众…”

星云大师说：分享故事：楚汉相争时，韩信攻打赵国，广武君李左车向成安君陈馀献上击败韩信的良策，陈馀不接受，最后兵败被杀。韩信欣赏李左车的才能，奖赏千金要生擒他。活捉李左车之后，韩信非但不追究他为陈馀献策的罪过，反而放下身段，以大将军身分向被俘虏的李左车行拜师大礼，请教他用兵大计。

李左车起初不愿降服，认为“败军之将，何以言勇；亡国之大夫，不可以图存”，可最后被韩信的真诚感动，献上降燕之策，使燕国不战而降，助韩信立下大功。

精简

怎样才是好的领导人？四点参考：

一、待人要亲切有礼：做一位领导人，对待部下乃至所有相关人等往来，最要紧的，要能亲切和蔼，要给他人感到你平易近人。有句话说：“将不可骄，骄则失礼，失礼则人离，人离则众叛”，愈是最高的领导者，态度要愈和平有礼，一般人也会升起恭敬心，接受领导。

二、处事要精简有道：领导人要关照的层面很多，但是处事不能过分的繁琐、过分的啰嗦。繁琐令人厌，啰嗦令人烦，因此，处事要能精简有道。所谓化繁就简，如此接受领导的人，才会清楚明白原则方针，就会愿意追随做事。

三、论理要中道有分：一个事业团体，大如国家小如社团，一定有其创办的理念、理则，身为领导人必定要认识，并且抓稳一个理念目标，无论做什么事情，才不会有所偏差。尤其必须要有分，不可以偏左、偏右，持之以正，懂得分寸，中道行事，才不会偏失大方向。

四、领众要融和有义：人心大的陋习是嫉妒偏狭，因此，统理大众须要有融和的雅量，只有融和，才能宽大和众；只有融和，才能彼此交流。不但融和，更要有义，“与人交，要有情有义；为人谋，要有忠有信”；领导人对人有义，不必领导，一般人也会愿意接受。

标竿

所谓“善将者，不恃彊，不怙势，宠之而不喜，辱之而不惧”，一个最好的领导者，是接受大家领导的人；一个最好的领导者，就是为大家指出正确道路的人。但此正确道路并不能强迫大家接受，须争取大家的认同，如果有歧见，可以集思广益，在相互尊重下加以修正，使大家有路可循，朝着共同目标前进。

也就是说，善为领导人，就要有宽宏的胸怀、平等的精神，不仗势，不凌人，不清高，不老大；如果不想只做形式上的领袖，也要以大家共同形成的观念、生活方式等来领导；能促成族群、团体互信互敬的人，才是最好的领导者。这样，即使日后卸下职位，他仍然是许多后人的标竿。