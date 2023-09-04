岳缘：以“新加坡”为名

要不是朋友寄来照片证实，真不相信“新加坡早餐”（Singapore Breakfast）是某种茶叶的注册商标，而且还是一家据说自1837年就已经开始营业的著名西洋茶庄。每次看到以“新加坡”为名的东西。不论是正面还是负面的，心里都会有莫名的激动，一种像《老残游记》里的 “被王小玉看到了”的感觉。

地球上与新加坡同名的地方有好几个。最著名的是美国密歇根湖东岸，索格达（Saugatuck）镇上的古迹纪念牌，上面写着：新加坡，密歇根州最著名的鬼城。话说在1834年，纽约地产商威尔德（Oshea Wilder）在该址买地并取名为新加坡，发展伐木和造船业，密歇根第一艘蒸汽船就是于1838年在新加坡船厂造的。最风光的时候除了大规模的鋸木厂，还有两家旅馆，学校和几家百货商场，甚至有一家发行自家银票的银行。不过几十年后因为无节制伐木和天灾而凋零成“鬼城”，1890年代被沙埋了。

在印度至少有个新加坡村和一个新加坡区在两个不同的州邦里，它们的名字是Singapur，比我们的原名Singapura少了一个“a”。“新加坡拉”源自梵语，Singa是佛教国家喜爱的吉祥兽狮子，所以就算地名雷同也不稀奇。反而是从“Singapore at Random”（2011）一书里看到在南非的Limpopo省有个叫Singapore的小镇。不过此事无从可考，谷歌地图也帮不上忙。就当它是因为与Limpopo相近的“梁婆婆”所引发的创意好了。