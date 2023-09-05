“俭则约，约则百善俱兴…”

星云大师说：分享故事：春秋时代，鲁国有一位伟大的母亲，名叫敬姜。在她生下了儿子文伯之后，丈夫去世，她省吃俭用把文伯抚养长大。当文伯在朝廷担任要职时，她还时时告诫，千万不要因为做了大官，就变得骄傲奢侈，懈怠公务，应该更加克勤克俭，谦虚为怀。敬姜并不因儿子做了大官，就安享生活，她仍然勤劳节俭，每天纺织到深夜。

一天，文伯上完早朝回家，他看见母亲在忙活，就对母亲说：“现在我收入多，您不必这么辛劳，让别人知道了，一定说儿子不懂得孝顺母亲。”

敬姜听了，难过地说：“像你这样不懂事的孩子当了官，我真是替国家担心。你可知道，一个国家要强盛，全靠国民的勤劳。因为勤劳的人民知道节约俭省；俭省的人不贪不取，国家才会强盛富有。如果人们只贪图安逸享受，不思进步，这样，不但在个人是没有出息，甚至国家也将逐渐步入灭亡。”

母亲接着说：“反过来说，一个国家即使没有丰富的资源，如果人民都勤劳节俭，不奢侈浪费，国家也会慢慢富强起的。今天你能够做大官，完全是国家给你的恩泽，更应节俭过日子，把多余的钱，帮助穷苦才是。如果我们不能保持勤俭，就容易养成骄奢的坏毛病，你也要我有那种坏习惯吗？”文伯听了，惭愧不已。

积谷

对一家而言，“家俭则兴，人勤则健，能勤能俭，永不贫贱”；对一国而言，也是“常以俭得之，以奢失之。”成由勤俭败由奢，人、家、国的可持续发展，都离不开一个“俭”字。 我们在物质上，如果能澹泊知足，才能不为形役；在心性上，对于功名富贵及人情往来能澹然，身心就能安住在澹泊中，精神才能昇华。然而，一般人讲都说要节俭，那是如何节俭？金钱要节俭，我们才能致富；时间要节俭，我们才能用很少的时间，做很多的事情；甚至感情也要节俭，我们不随便滥用感情，才会弥觉珍贵。因此，节俭金钱、节俭感情、节俭时间，都是很重要的。

我们日日俭约，可以积谷；年年防俭，必有储粮。俭如聚宝盆，俭如净化器，从俭就可养德。

养真

在生活中，俭又如何养德？四点参考：

一、俭于听，可以养正：有时候，我们要懂得分辨，应该听的，要谛听、善听、兼听、全听；不当听的，要俭于言听。例如，不听是非，不听谗言，不听坏话。好比古人所言“耳聪者，听于未有声之时”，我们能听出真理出来，听出真心出来，诚正于心，那么，再也没有什么会溷淆我们的内心了。

二、俭于视，俭于阅视：省力养神，就可以避免看出麻烦来。会看的人，看好不看坏，看正不看邪，看是不看非，看出真善美，看出慈悲心，看出关怀情。

三、俭于言，可以养气：说话是一门学问，应该说的，即使对自己不利，对社会国家大众有利益者，还是应该勇于直言。反之，不当的言论，就不能随便发言。

四、俭于思，可以养真：人的忧悲苦恼，大都起于太多的思虑分别捡择，不肯轻松放下。如果，想拥有内心的清闲自在，就要俭于思。你不随便妄想，简化思虑，单纯以对，就可以养出自己的道德。