李永乐：大小号的文明

很多人都知道新加坡是世界贸易组织（WTO）成员国之一，至于新加坡是另外一个WTO的创始成员国，晓得这项壮举（创举）的国人恐怕就不多了。前一个WTO指的是World Trade Organisation，后一个则是世界厕所组织（World Toilet Organisation ）。

有人或误以为，新加坡倡议创办世厕组织带有戏谑成分，其实不然，厕所卫生绝对是个既严肃且认真的课题，关心厕所及公共卫生问题的世厕组织，总部设在新加坡。据知在2001年成立的这个非盈利组织，目前有来自177个国家和地区的477个国际会员，该组织还定期主办峰会，并且把每一年的11月19日定为世界厕所日，以唤醒世人对课题的重视。2022年的世界厕所日关注的核心信息是：经安全管理的环境卫生，可以保护地下水免受人类排泄物污染。

就我个人的认知，厕所课题至少涉及三个层面：首先，世界上还有很多地方的很多人，没有机会使用厕所，或者只能共用简陋的如厕设施，厕所对他们来说是个“奢侈品”；其次，普遍能用上厕所的国家地区，方能具备畅谈提升厕所卫生干净水平的条件，一旦清洁卫生的意识已成国民共识，表示这个地方的民众素质有一定的提升，那就可以进入第三个层面：文明（使用）与塑造文化氛围。

由于旅行与工作的关系，这些年来到过很多国家地区，见识过早期中国大陆的无门厕所，或者虽然有门，上大号的男士，有的竟然让大门敞开，不顾“夜来香”飘散，当然今天大陆公厕已大大改善，上述奇观基本见不到了，相对而言，日本和台湾厕所的干净卫生水平有目共睹。厕所标志和名称也是五花八门，最“文艺”莫过于把女卫生间称听雨轩，男厕叫作观瀑楼。

我也注意到今时今日，提醒公厕使用者保持卫生的标语也多了起来，其中有措辞严厉，以高额罚款警示违法者的，也有标榜文明的“上前一小步，文明一大步”，或者带点调侃语气，“刺激”男士们走近尿沟小号，暗示若滴漏弄脏地面，代表你有“问题”。

最近再访槟城，有一日到某家中餐馆，惊鸿一瞥见识其厕所文化，男卫生间里装框印刷图文并茂的名人格言，计有泰戈尔、堂恩、康德、果戈里和藏族谚语等。

有一则佚名的格言吸引了我：当一切似乎毫无希望时，我看着切石工人在他的石头上敲击上百次，而不见任何裂痕出现，但在第101次时，石头被劈成两半，我体会到并非那一击，而是前面的100次敲打使它裂开。

只要有心思，处处是文化，大小号也能彰显文明。