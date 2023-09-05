何华：隐地日记花满枝（下）

翻隐地日记，得知唐史学者赖瑞和2022年4月去世的消息。可能我漏看了，本地媒体似乎没有报道。赖瑞和虽然任教台湾，其实他是马来西亚人，对他的学术成就我不甚清楚，但他那本《杜甫的五城》我极爱读。

我是在隐地日记里，知道沈临彬的。1994年，隐地编了一本薄薄的诗集《四重奏》，收了四位同窗王恺、艾笛、隐地、沈临彬每人十首诗。这本《四重奏》，过了29年，仍然令人爱不释手。沈临彬（1936-2018），绝对是个奇才，他是苏州人，南人北相，健伟俊朗，学的是绘画艺术，爱好诗歌、散文，出手不凡。他1972年出版的《泰玛手记》，惊动文坛。台湾流行“手记文学”，后来有渡也的《历山手记》、朱天文的《荒人手记》、邱妙津的《鳄鱼手记》等等，多多少少都受到《泰玛手记》的影响。沈临彬则深受安德烈·纪德《地粮》的影响，大概也受夏尔·波德莱尔的影响。沈临彬的文字唯美、深情、有哲理，极有魅力，我觉得他就是“台湾的木心”。遗憾，他后来写得很少，除了《泰玛手记》，他在1992年还出版了一本《方壶渔夫》（尔雅出版社）。据说，他晚年精神出了问题，有幻觉。天才有天才的麻烦。

苦行僧诗人周梦蝶，令人敬佩。隐地在日记里写到他，说他喝咖啡时把不吃糖朋友留下的糖包，全都放进他的咖啡里。隐地别有一番解释：“我想一定是人生太苦涩，就添加些糖甜甜自己的嘴。”周梦蝶的文字、书法和他的人一样，干瘦干瘦，是“脱脂”的，尽管他那么爱吃糖；他是如此枯藤老树，但又那么春花烂漫。