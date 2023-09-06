在老九的11个兄弟中他排行第九。没错，兄弟11个，同父同母。在一连串奖励、津贴生育的政策，也阻遏不了生育率持续下跌的现时代，听起来不可思议；但在50、60年代，有十几个兄弟姐妹的，并不罕见，甚至超过20个的都还有。老九当然也有正式的名字，只是，他的父母膝下孩子多，从小都根据儿子的排行次序呼喝他们图个方便，左邻右舍跟着喊他老九，也就不知道他的正式姓名了。

孩子一多管不住啊！那倒是现实。老九父母在街边当小贩，早出晚归的，更加管不了孩子，只能用“走地鸡”方式养育，最多也只是叫大的照看小的，小的尊敬听从大的，希望孩子们兄友弟恭，能互相照应。听起来就像现今所谓的“佛系”教育，天生天养，孩子怎么着都终须会长大，顺其自然，释其天性；有特长是缘，没特长是命。

说到特长，老九可以说天生没有，本来就是唯唯诺诺的随从命。他哥老大则完全相反，从小就显露特长——骁勇好斗，不惧强不欺弱，讲义气敢担当。小学没念几年，就因为强出头抗拒高年级同学收保护费和霸凌弱小，纠众群斗伤人，被学校开除。往后加入帮派，自此坠入江湖，成为江湖上闻名丧胆的一个打手。老九一干兄弟从小以老大为偶像，一个接一个步老大后尘，走上歧途。关的关，死的死，跑路的跑路，吸毒的吸毒。