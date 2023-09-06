钟雁龄：梁朝伟帮帮忙

梁朝伟和欧洲影展的渊源很深。

2000年梁朝伟凭《花样年华》首夺康城影展影帝。当时有一个在香港泽东（王家卫电影公司）的朋友，牵线安排了越洋电访，我在新加坡的时间是早上，康城已经是凌晨。梁朝伟在电话那头的声音传来倦意，我抱歉说，不好意思这可能是你今天的第10个访问，雷同的问题可能又得要你重复了。

他说：“这是第20个访问（惊！）。没事，我们来吧！”

梁朝伟那时37岁壮年，还没长出深深的法令纹，笑起来依旧腼腆。他很少咧嘴而笑，可能还年轻，他难得开怀，那次是少数。梁朝伟今年61岁，在威尼斯落泪，他很少当众哭，可能已老了，按捺不住，这次是少数。

眼神像静待的树洞

李安在第80届威尼斯影展担任终身成就金狮奖引言人时说道：“梁朝伟是一个导演的梦想，他的眼里有能够撼动人心的东西，这不只是指他的眼睛和他的演技，而是从他的眼睛能够看到闪耀的灵魂。他的一眼，表达的东西胜过许多演员的大段独白。”

记得一次看到杂志封面最后定案，照片哪里就是不妥，封面上那个人怎么看都不像梁朝伟。原来厉害的设计师把他招牌的厚眼袋／卧蚕给修掉了。魂都不见了，梁先生和我的。好心帮帮忙，最终把那两坨缺陷，回归梁朝伟忧郁的脸上，这样就对了。

梁朝伟相信直觉，眼神可以洞悉。像静待的树洞，他凝视你，而你只能臣服向他倾吐所有的秘密。你知道他不带批判，只会会心扬嘴微笑，然后低头不语。

体贴解围“帮帮手”

当年，泽东友人安排我飞香港采访《花样年华》外景，百年莲香楼拍摄现场，只是随意隔出一个角落，管你天王影后，生意照做。周围坐着大半辈子在那里生根，等着和这个地方同生共死的街坊，他们大多自顾自叹茶聊天，比明星还见惯世面。

每张桌底下，一个破旧黑不见底却让茶客安心的痰盂。男女主角穿着戏服（他们在隔壁唐楼拍），一身黑色三件式西装的梁先生搀扶着穿红色旗袍的张小姐，踩着嘎吱嘎吱摇的老旧梯级，摇曳上来。我冲上前排，蹲下，有多靠近？仿佛闻到苏丽珍身上的花露水，还有周慕云油头上的发蜡。那么近。

可能我头大挡四方，后排如狼似虎的凶悍摄影师，喊了我一声，大炮相机就从我头上砸下来，顺带送上港式温馨问候“屌~”。梁朝伟见状，瞄了瞄我又对着摄影师，用下巴指指点点笑说：“大佬，唔好咁（不好这样），大家帮帮手啦。”

李安之前已赞过梁朝伟是一个导演的梦想：“你觉得梦想中的演员应该怎么样，他就是这样。我觉得梁朝伟很早以前就是天才演员，然后就越来越好。不只是演技好，而且他会替你设想，非常帮忙，甚至在我情绪低潮的时候，他还会给我鼓励。”

李安在威尼斯颁奖时透露，在拍《色，戒》现场，梁朝伟会对他说：“聊天或八卦浪费力气，阅读我的眼睛又酸，睡觉太无聊，所以我看着大家，看看自己能帮什么忙。”

选择善良，童心未泯

梁朝伟就是那么一个踏实贴地温暖的香港之子。随时准备出手，大家帮帮手啦。他是天才但不归功自己，他可以大牌但他曾经苦过。他生在香港电影制作资源匮乏的萌芽打拼期，了解成功出头的不易，生存那么残酷，而他却选择了善良。

所以这个奖，梁朝伟送给了培育他给了他机会，“帮过他手”的香港电影圈。他还是随遇而安，随心拍戏。

李安又说过：做电影，在我这辈导演里，真正的天才是王家卫。

王家卫是华人艺术文艺片始祖。一般作者型导演的作品，会兼备艺术和文学性，而王家卫墨镜美学镜头下，人物鲜明立体，他在成功塑造人物的同时也一并“造星”。在银幕和演员二维苍白的年代，我怀念一代香港演员的鲜活血肉，棱角分明。王家卫用梁朝伟打造了周慕云，呼应梁朝伟本身低调社恐的个性，周慕云在梁朝伟身上借尸还魂，比真人更真实。

威尼斯影展上，梁朝伟接过金狮奖座，60几岁的人了，好像一个“kidult”（童心未泯的成年人）那样，双手揉眼拭泪，“cute”到没有违和感又不肉酸，只有他。还有那个顽皮吐舌，啊～～我瞥到《鹿鼎记》狡黠“作死”的韦小宝、《东邪西毒》香肠嘴的盲武士、《流氓医生》玩世不恭的痞子医生。哈哈。他们真的该让他多拍些喜剧。有点怀念那个时期，刚褪去青涩，开始成熟却还未看尽沧桑，亦没像现在那么流露阴郁深沉历练的梁朝伟。

感谢曾经有过一个让人深深着迷，充满市井浪漫魅力的香港。

感谢我有机会活在还有这个演员叫梁朝伟的时代。