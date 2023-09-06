“人很容易受外界所干扰…”

星云大师说：分享故事：春秋时期，在现在河南省境内有个小国叫“宋”。宋国大夫戴不胜开明，很关心国事，想向君主推荐一位贤德的人，因为他认为君主身边有贤德的人辅佐，就不会被小人谗言所迷惑。他去请教孟子。孟子就给戴不胜讲了一个故事。

孟子问戴不胜说，如果一个楚国的官员想让儿子学齐国话，是找一个齐国老师来楚国教呢？还是把儿子送到齐国去？戴不胜说，直接找个齐国老师教就行了。孟子说如果找个齐国老师，那么就算天天督促说齐国话，但是身边的人都是说楚国话的，也学不好齐国话。但是如果那官员的儿子到齐国去，就算不用老师教，身边的人都是说齐国话，时间一长，自然就学会了。

孟子接着说：“假如君主身边上至大臣亲戚、下到奴隶仆人都是贤明的人，那么君主就没有机会接触奸诈小人。可如果君主身边都是那些只会说谗言的小人，再多一个贤德的人又有什么用呢？”戴不胜觉得孟子说的很有道理。

故事要说的是，孟子认为环境对人的生长起着重要作用，一个人所处的环境对他的品行、性格、处事方式都有很大的作用，并不是某个外在的因素就能轻易改变的，因为环境对人有着潜移默化的作用。

改变

禅定能让人明心见性，是安心的秘诀，对于我们的身心安乐有很大的帮助，面对忧患的人生，也能少烦少恼，安忍不动。六祖惠能大师在《坛经》里说：“外离相为禅，内不乱为定”。我们在生活里，比方说话，说得很巧妙，这个叫禅语。我们的动作有禅意，所谓：“平常一样窗前月，才有梅花便不同”，就是你怎么样的生活、穿衣、吃饭、睡觉，如果有一点禅，生活就不一样了。因为有了禅定的智慧，我们对于是非、好坏、利害、得失等，乃至面对艰难、困苦、挫折，都能对境不起心。

世间无常，我们要世界不改变是不可能的，只要自己的心不随外境改变就好；世间的人我是非，好坏有无，纷纭扰攘，我们要改变世界也很难，只有改变自己才是最好的办法。

是佛

在《佛遗教经》里提到：“纵此心者，丧人善事；制之一处，无事不办”，就是教我们要制心一处，把心安住于一境，不受外面的世界干扰。“一”很重要，世间万法，生灭不已，世间万象，纷陈杂乱，因此难免有麻烦，所以还是一真法界，最为究竟。就如我们的生活，夫妻之间，一夫一妻，不要有小三，家庭才会健全；从事任何行业，也要一心一意，不要三心二意，事业才能成功。

如何才能制心一处呢？最重要的，还是要自我肯定“我是佛”。如果我们念念都能想“我是佛”，自然不会去侵犯别人，进而会用善心去成就和利益他人。能够自我肯定“我是佛”，不但人我是一如的，山河大地、情与无情，也都是我心中的众生，我都应该尊重他、包容他。

如此一来，把自己的心管理成“我看花，花自缤纷；我见树，树自婆娑；我览境，境自去来；我观心，心自如如”，那么当下就能认识自己，就是自我管理成功了。