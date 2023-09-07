“如何不被嗔怒之火烧灼？”

星云大师说：分享故事：有个人与人结下冤仇，他满怀嗔怒无处可以发泄，成日愁眉不展。朋友到他的家拜访，见他哭丧着脸，便问道：“是什么事情让你忧伤憔悴呢？”这个人长叹一口气，说：“有人以恶言重伤我，以行为打压我，我却无力回应，才会郁郁寡欢，感到愁苦。”

朋友说：“有个方法可以迫害到对方，不过……”朋友欲言又止，似有难言之隐。这个人急着问：“不过什么？赶紧说，别支支吾吾的。”朋友接着说：“你可以持诵咒语，但是持诵此咒有个祸患，就是在伤害别人之前，自己会先受到伤害。”谁知这个人听了还喜出望外，央求朋友：“你赶紧教我，就是自己会受到伤害，我也不想让对方好过。”

一心想要报仇，情愿自己受到伤害，也要对方“好看”，嗔怒蒙蔽理智、害命伤身，实在可怕。

戾气

为何恨人犹如恨己？我们如果对人心存恨意，这股怨恨之气，在未伤人之前，就已伤害到自己。那是因为如果我们心中常怀怒气，无形中就会散发一股戾气，无法有祥和的容貌，致使周遭的人敬而远之，而不想亲近；当出现这种情况，损失最大的一定是自己。因此，有智慧的人要谨慎防范自己嗔恨之心。

然而，如果我们起了嗔恨心，能忍住害人的报仇之心还好，可如果我们也为了些许小利，处心积虑地想害人，那么，凡是损害别人者，最终还是损害到自己。佛经上说，如同送礼给人，人家不接受，你只得把它拿回来自己用。经上还说：“仰天而唾，唾不至天，还从己堕”，害人犹如害己，切勿有害人之念。

和谐

我们不与错的人纠缠，才能释放自己，也才能让对的人走进生命里。在人我是非、委曲诋毁中，怎样不被嗔恨所役使？不妨先退步再三思量，忍下怒气，等情绪过去后再应对；我们遇事能先放下成见，以智慧化解危机与对立，是平息纷争的上上之策。

有句话说得好：“原谅别人就是美德”，我们要做的，是在生活中多反省与忏悔。人与人之间和睦相处、彼此关怀、相互尊重，就是最幸福而平安的世间。然而，许多人愚昧无知，无法察知己过，在贪嗔痴中一错再错，不明是非、不能反省，只是一味地谩骂他人，如此社会必然难安。

天灾人祸不断，皆起于人与人之间相互争斗，以致浊气重，而安稳幸福的人生，是在人与人之间和谐互动中创造出来的。