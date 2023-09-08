“人心有分别，就无所谓公平…”

星云大师说：分享故事：家财万贯的长者有两个儿子，儿子都在觊觎家产。长者临终前，交代族里一位长老为他分配遗产给两个儿子。长老心想：“财产如果没有公平分配，两兄弟都会有话说。”为了公平分配，长老竟想到这样的方法——将每样东西都分成两份！桌子锯两半、碗及盘子敲成两半、衣服剪成两半，所有的东西都分割成两半，以示公平。

然而，大家想想看，这样算是公平吗？为了要求得所谓完全的公平，最后所有的物件无一完整，为了要争到完全公平，最后的结果也是两败俱伤。这是真正的公平吗？这是愚痴。其实人再怎么追求，都是求一缺九啊！

四乐

何谓公平，很难定论。然而，只要我们的心知足，一切就公平；只要我们心知足了，就会觉得一切富足。人生的欲望无限，能满足欲望的物质则有限；用有限的物质，既不能满足无限的欲望，何不发展自己的知足感，用来励行节约物质生活？例如，用朴素代替奢华，用简单代替复杂。

我们要有多少财产才觉得已经足够？很多人说不出个所以然，那就是因为不知足。梦窗国师（日本著名禅宗高僧）说，世间上有四种快乐：知足第一富，无病第一利，善友第一亲，涅槃第一乐。人的贫穷富贵，不在金钱的多少，而在知足与否罢了。有的人，钱财再多但不知足，仍然是贫穷之人；有的人钱不是很多，但心很满足，那就是富者。所以，当今的社会，有钱仍在不断追逐的贫穷人很多，没有钱却知足的富贵人也不少。

心安

可世间还是有东西是完全公平的，因果就是；因果通三世，前世今生都互有关连；因果也不会错乱，经济、爱情、健康、人缘，都有各自的因果关系。世人有时候对因果有了错乱的看法，因而愚昧地怪因果不公，这是最大的错误。

真理也是公平的；所谓真理，是个必然法则，必须是普世同遵、亘古不变的，才能成为真理。例如，人不分男女老少、贫富贵贱，他们都有各自的业力、各自的因缘，那就是公平。像一般说的世间无常苦空，无常就是普世的真理。佛教说缘起是真理：缘起缘灭，世间没有单一存在的事物，凡事都须仰赖因缘才能生起，因缘散了，一切又会还灭。

我们在生活中修行，所要修的，就是要时时心安、了解人生到底要追求的是什么；这个道理能看透，就没什么好争的。