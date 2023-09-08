汪来昇：不要相信“长大就会好了”

某个华人新年，一位约7、8岁的小男孩，因内向与不善在人前表达自己，而选择躲在房间里不出来。到访的亲戚开口便是：“你是男孩，应该大大方方出来见人！”而父母亲也顺势搭腔同意，引得亲戚继续“男孩子应该……”。当下男孩的心里想着的是：我跟你们没有话题聊，你们除了批评我，就是拿我和你们的孩子比较，反正我做与不做都错，又何必那么努力呢？

这个很片面的小片段，可以看到的问题众多，其中包括：性别认同建构、孩童自信心、社会竞争性等。俗话说：“幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年”；很多事情不能觉得是“长大就会好了”，而必须得加以重视。

笔者先就“认同建构”浅谈：阳刚气质VS阴柔气质。从极度“父权社会”的近代发展史走来，我们会发现即便这样的“空间”在这时代已有所软化，但人们对于“阳刚”的崇拜与定义却尚未消退。不少父母亲仍会很不自觉地强迫男孩子一定要喜欢蓝色、深色的东西，举手投足必须要“阳刚”，最好热爱“男性”运动如足球、篮球等；而喜欢粉色、洋娃娃，或是个性内向、阴柔的，往往都会受到批评教育，认为这是“不正常”的——这正是孩子需要“用一生治愈童年”的起点之一。若此时有父母的认同与陪伴（或引导），即便他的行为可能得不到同侪的认同，但他内心是强大的，也会觉得家是温暖的。