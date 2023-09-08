9月初，岛国迎来了热闹的总统大选。社媒时代的竞选更是别出心裁；除了接地气的走访，还包括各种生活分享，家中的毛孩们也纷纷亮相。

社会富裕以后，饲养宠物便蔚为风潮，其中最普遍的莫过于各种宠猫宠狗。也有人说，城市生活繁华但孤独，是宠物需求增加的原因。也就是说，宠物成为了幸福感的依托。因此，现代的宠物饲养与过去迥然不同。从前，动物未以“宠物”冠名，猫狗只是家庭的附属品，用于劳动或看家护院。如今，宠物精贵多了，被视为家人，称之为毛孩，被赋予满满的情感。例如，主人以爸妈自居，细心照顾饮食起居，打理仪容、不动辄打骂而以人性化的教育方法来管教；甚至于还尊重宠物的个性发展与心理需求。不久前，便听闻有年轻人以家中毛孩患忧郁症，需要陪伴为理由请假。

宠物与主人之间的关系本类似主仆，主人是毛孩的Alpha，是命运主宰者。在这种关系中，永远长不大的毛孩依赖并讨好主人其实就是一种本能的生存之道。它们凭着直觉做出条件反射式的行为，根据主人的生活习惯设定心理时钟，以有限但专注的智商观察主人的喜怒哀乐，灵巧地揣摩主人的意图。换言之，宠物所表现出来的一切主要还是为了满足它们的生存需求。但是，人们却更愿意从君临天下的角度思考，将这种关系升华到被仰视、被依赖的安全与满足感，并享受自己所扮演的操控角色。更多的人将宠物与自己之间的关系看作一种独特的情感纽带，视毛孩为自己最忠实的伴侣，为自己带来欢乐与慰藉、驱散孤独与压力。渐渐地，人与宠物的主仆关系模糊，甚至颠覆了。