郭亮：帮助还是取代？

6月份，美国有线电视新闻网（CNN）报道：近80%的女性工作可能会被人工智能自动化取代，内容指女性比例极高的一些职位将被人工智能取代，包括账单和账户收集员（82.9%），工资和计时文员（79.7%），执行秘书（74.3%），文字处理员和打字员（65.4%），以及簿记、会计和审计文员（65%）等。

IBM执行长克里希纳（Arvind Krishna）也曾指出，未来几年内IBM约有7800个职位可由人工智慧取代。另外，来自牛津大学人类未来研究所、耶鲁大学和AI Impacts的专家对352名机器学习研究者进行大规模调查，结果显示，受访者预计AI在未来40年内将在多个领域赶超人类，例如语言翻译（2024年）、卡车驾驶（2027年）、零售业（2031年）、畅销书写作（2049年）、外科医生（2053年），并且在2140年让人类的工作全面自动化。

七成人自认不会被AI取代类似的话题，不是老生常谈，更似方兴未艾，并且已经从推想猜测到实际发生了。人工智能已经从文字发展到声音、绘画、影像生成等许多领域。然而在如此的大趋势下，却无意间看到另一个调查结果，近七成的调查对象表示自己的工作不会被AI取代，他们相信AI的出现只会帮助自己提高生产力。