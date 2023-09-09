“世间一切现象都是因缘和合的…”

星云大师说：分享故事：樵夫每天上山砍柴，过着平凡的日子。一天，樵夫在路上捡到一只受伤的银鸟，银鸟全身包裹着闪闪发光的银色羽毛，樵夫赞叹地说：“我这辈子从来没看过这么漂亮的鸟！”于是他把银鸟带回家，替银鸟疗伤。

在疗伤的日子，银鸟每天唱歌给樵夫听，樵夫很快乐。邻人看到樵夫的银鸟，告诉樵夫他曾看过金鸟，还说金鸟比银鸟漂亮上千倍，歌也唱得比银鸟好听。樵夫想着，原来还有金鸟啊！从此樵夫每天只想着金鸟，不再仔细聆听银鸟清脆的歌声，日子越来越不快乐。

一天樵夫坐在门外，望着金黄的夕阳，想着金鸟到底有多美？此时，银鸟已康复，银鸟飞到樵夫的身旁，最后一次唱歌给樵夫听，樵夫听完，只是很感慨地说：“你的歌声虽然好听，但是比不上金鸟；你的羽毛虽然漂亮，却比不上金鸟的美丽。”

银鸟唱完歌，在樵夫身旁绕了三圈告别，向金黄的夕阳飞去。樵夫望着银鸟，突然发现银鸟在夕阳的照射下，变成了美丽的金鸟！原来邻人看到的金鸟就是在夕阳照耀下的银鸟！樵夫梦寐以求的金鸟，就在那里，只是金鸟已远远地飞走，再也不回来了。

理解

我们潜意识里，总认为眼前的这个人不会消失，所以从来不会去珍惜；有句话是这么说的：只有失去了，才懂得珍惜。所以，要珍惜眼前人，就要即刻、开始去做，意味着我们要去善待身边的人，用心去经营和维护每一段关系。我们每个人都有自己的亲人和朋友，只有用心去关爱和照顾他们，才能让彼此的关系更加牢固和持久。

同时，我们也要学会宽容和理解，尊重和包容对方的不足和缺点。只有这样，才能避免因为误解和矛盾而伤害到彼此的感情，留下无尽的遗憾。

人们有时候是愚蠢的，当真正失去之后，才后悔莫及。我们的生命很短，要珍惜眼前人、珍惜身边的人、珍惜有缘的人，要跟自己、跟他人、跟大自然好好相处。

懂得

佛教认为，世间的一切现象都是因缘和合，人与人的相遇同样如此，没有人会无缘无故出现在我们的世界；所谓“前世五百次的回眸，才换来今生的擦肩而过”，所以我们要懂得珍惜出现在我们生命中的过客。大家因缘而聚，因缘而散；在生活中，我们就不要太执着于他人的对错，我们可视每个伤害我们的人，都是来帮助自己修行的人，每一个关心我们的人，都曾是我们关心过的人；只有珍惜彼此之间的缘分，才不会在下一次缘尽之时，后悔莫及。我们要懂得珍惜，就能减少一些遗憾，增加一些幸福。