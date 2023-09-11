点智慧：当别人失意时

“能从人一善，万善必由之而起…”

星云大师说：分享故事：战国时代有个叫中山的小国。一次，中山国君设宴款待名士。当时正巧羊肉羹不够了，无法让在场的人全都喝到。有一个没有喝到羊肉羹的人叫司马子期，他怀恨在心，到楚国劝楚王攻打中山国。楚国是强国，攻打中山易如反掌。中山被攻破，国君逃到国外。他逃走时发现有两个人手拿武器跟随他，便问：“你们来干什么？”

两个人答：“从前有一个人曾因获得您赐予的一壶食物而免于饿死，我们就是他的儿子。父亲临死前嘱咐，中山有任何事变，我们须竭尽全力，不惜以死报效国君。”中山国君听后，感叹地说：“我因为一杯羊羹而亡国，却由于一壶食物而得到两位勇士。”

这段话道出了人际关系的微妙，不要小看对一个失意的人说一句暖心的话，在自己需要时，帮助自己最大的，很可能就是他们。

及时

有人灰心、失意，我们要鼓励、安慰他，让他对未来充满希望，让他相信明天会更好、以后会更有前途。让别人对未来充满希望，这是无上的布施。无上布施，自己什么都没失去，而对一个需要帮助的人来说，也许就是最大的宽慰。

相反地，不肯帮助人，总是太看重自己一丝一缕的得失，这样的人目光中不免闪烁着麻木的神色。别人的困难，他们可当作自己得意的资本，别人的失败，他可化作安慰自己的笑料；连别人痛苦地呻吟，他们也无动于衷。这样的人，应该做一些思维上的改变，能及时为他人分忧解难，并且给人一点喜悦，这样的雪中送炭，必能得到对方的信任与友谊。

送炭

华人常讲一句话：“不要锦上添花，要雪中送炭”，这话说得容易，做起来难。可行虽难我们仍可以先从观念上去做改变，当人有困难的时候主动关怀，而且不论贫贱，不论亲疏。还有就是，在帮助别人的时候，不要去伤害人家的尊严；别人失意，更要去留意帮助的态度，是布施而不是施舍。

人情，人情，人之常情，我们要乐善好施，长于交往，“平时多烧香，急时有人帮”，所以“人情需要多储存”，就象银行存款，存的越多，时间越长，红利就越大。

这个世界，没有爱的生活就象一片荒漠，赠人玫瑰，手有余香，“学会爱别人其实就是爱自己”， 让爱如同阳光温暖每个人的心房。