幼吾：马车房街凶杀案

说到上世纪牛车水的一些凶杀案，当年曾有不少打杀事件。时过境迁，对这些人与事很多人已经忘记了，但有些事情我还是记得的。那时由于私会党存在，各方争霸地盘，索取保护费，为了利益关系，一言不合就以暴力解决，械斗的事屡见不鲜，造成流血死伤事件。在上世纪60年代，我上法医课时，曾目睹一具被刺死的尸体，报载是因私会党徒争斗追杀而导致。有些打杀事件是从先父的伙计们那里听来。他们爱把周遭所见所闻点点评评，议论纷纷，让我留下印象。例如20多年前老伙计们曾议论的万拿街（万达街）痴心表哥刺死他单恋18岁工艺学院学生表妹的血案。

不过，至今难忘的还是70多年前，先母“明令禁止”我和弟妹们不得走进马车房街，原因是那里很“邋齰laza”（粤语读嗱喳，是污秽的意思），因为那里有一间店屋，曾经发生过一宗骇人听闻的命案，母亲相信被杀死的人，冤魂不息，变为厉鬼，到处寻找路人鬼上身（冤魂附体），替死者申冤或是报复！

这宗血腥的谋杀案，发生在1950年的马车房街（亚实景路或厄士金路，Erskine Road）三十几号的一间两层楼店屋楼上，二楼房间住了五名住客，其中一名租户，47岁的海南籍咖啡店伙计陈某（Tan Joo Long），在5月某天凌晨4时，以菜刀砍死正在酣睡的同房，37岁的黄某（Wee Kim Wah）颈项被砍三刀，相信是因为颈动脉被割裂，流血不止而死。