“镜有映照、典范、警惕之义…”

星云大师说：分享故事：徒弟擦一面镜子，边擦边说：“镜子真是便宜，几十元这么一大面！”师父说：“你别小看镜子，它可以当你的老师。你想想，不管什么东西，只要放到镜子前面，它不是都映得出来吗？”徒弟点头。

师父问：“那么东西移开后，镜子里还留有余影吗？”徒弟摇头。师父说：“这就是智慧，就叫物来则映、过去不留。你在生活中能做到事来则应、事过即忘吗？”

徒弟说：“不能。想不到镜子还有点门道，还有吗？”师父说：“多的是。比如孔孟先师或帝王将相来照镜，你说镜子会因为高兴而加倍细心吗？如果乞丐来照镜，镜子会因厌恶而应付了事吗？”徒弟摇头。

师父说：“这就叫在圣不增，在凡不减，又叫与‘圣人居而不喜，与凡夫居而不忧’，你做得到吗？”徒弟说：“做不到！还有吗？”师父又说：“当甲物体正在照镜子时，镜子会一边照甲又一边惦念乙吗？当然不能。这就叫把握当下，而无所住。你做得到吗？”

徒弟说：“做不到，还有呢？”师父说：“镜子映现红色物体时，其本身会不会也变成红色？不会。镜子本身不变色，却仍能红来现红，绿来现绿，是不是？”徒弟说：“是，这叫什么？”师父说：“这叫随缘不变，不变随缘。你做得到吗？”镜子映人映物，而本身玻璃的本质却始终不变，这就是‘出于污泥而不染’了。”徒弟感叹地说：“想不到小小的镜子，蕴含了这么多道理。”

鉴赏

世间人形形色色，每个人都有着不同的个性、观念，是好是坏、是优是劣，有时无法从表面看出，须透过道德的镜子来彰显。行为合乎道德的人，便拥有美丽庄严的心。所谓：“种树者培其根，种德者养其心”，要鉴赏一个人是否品德端庄，有时不完全从外表、衣着、行动去评判，应以道德的镜子为标准。

而以别人的行为来警戒自心，我们称之为“镜戒”。镜有映照、典范、警惕之义；在华人的眼里，镜有一种清净、明朗、湛然、光可鉴人的含义。别人是我们的一面镜子，可以反映自己的优缺好坏。观察别人的言行，可以从中观照、了解自己，做为自己修养的借镜。

所谓圣贤，我们应当如何论定？可凭其心来映照，有慈悲心吗？有忠义心吗？有仁德心吗？历史上，岳飞有忠义之心，故成为民族英雄；文天祥有忠肝义胆，为世人缅怀。古来圣贤为世人留下值得学习、效法的典范，我们观其心，也要见贤思齐，以其心为镜，来陶铸自己向善向上之心。

杂染

在生活中，我们应当“境来照境，离境则清净”，这才是真正的修行。我们的心镜无杂染，才能观照其它的境与物。就如老式照相机的操作原理，底片上已摄入景物，如果没有把底片卷过去，下一次所拍摄的影像就会重叠。这就犹如我们过去的事，就不要让它的影子留置心中，才能时时清朗、没有人我是非的牵绊。

有句话说的好：“人目短于自见，故借镜以观形”，我们可以借镜，做为了解、修正、改进、反省自己的依据，让身心慢慢地彻见本来。我们也应自许做一面镜子，光鉴照物，成为别人的模范。