“好的道德观念，能填补人间智慧的缺陷…”

星云大师说：分享故事：民国初年军阀割据时代，一位高僧受军帅邀请出席素宴。席间却发现满桌精致素肴中，一盘菜里竟有一块猪肉！高僧的徒弟故意用筷子把肉翻出来，高僧却立刻用自己的筷子把肉掩盖起来。

一会儿，徒弟又把猪肉翻出来，打算让军帅看到，高僧却又把肉遮盖，并且在徒弟的耳畔轻声说：“如果你再把肉翻出来，我就把它吃掉！”徒弟听到后就再也不敢把肉翻出来。

归寺途中，徒弟不解地问：“师父，刚才那厨师明明知道我们不吃荤，为什么把猪肉放在素菜？我当时只是要让军帅知道，处罚他而已。”高僧说：“每个人都会犯错，无论是有心或无心，如果刚才军帅看见了猪肉，盛怒之下也许会把厨师枪毙或严罚，这都不是我想看到的，所以我宁愿把肉吃下去。”

我执

《菜根谭》有句话说：“邀千百人之欢，不如释一人之怨；希千百事之荣，不如免一事之丑”，意思是说，我们让千百个人欢乐，还不如去宽恕原谅一个人的冤屈；我们做千百件很光荣的事情，还不如免去一件事情的丑陋。生活中能够与人为善，处处为他人想，才是做好人的境界。

我们在社会上处事，最容易做到的就是从自己的角度出发，然而，如果改变思维，能够时时把自己当成别人，我们就会发现，因为少了我执，我们也少了很多痛苦和烦恼。能把别人当自己，我们就会同情不幸，尊重并做到理解他们的需要。

宽恕

生活中大小事，我们判断问题时，不一定要用眼耳鼻舌身意，可以试着以本性、善心来看别人。凡事先不要妄下结论，很多事情也不是我们想象中那么复杂。我们不要烦恼傍身，要学会控制自己的行为，用智慧控制自己的欲望。

很多人都说，道德观很抽象，然而，好的道德观念常常能填补人间智慧的缺陷，而人间的聪明只是暂时的利弊得失，不能填补道德的缺陷。人生苦短，我们不要将过去、或者当下对别人的恨记在心中，一天记一点，一周下来累积的恨都能把自己的心充满了怨，就像电脑感染了病毒一样，终有一天会当机。

人与人之间，纵有小小的嫌隙，实不足以将它扩大；宽恕别人只在一念之间，却能化戾气为祥和、化丑恶为善美！