众所周知，老人家不堪一跌，重会要了命，轻也手尾长，生活素质大受影响。知名文化人蔡澜最近回新，进出以轮椅代步，就是早前一跌所致，虽然还算精神，但健康情况明显大不如前，让人唏嘘。

不仅是老人家经不起跌，我们每个人在人生路上也跌不起。有这样的一句话，自己跌倒自己爬，重新站起又是一条好汉，听起来非常激励，但实际上未必能有那样的成效。首先要知道是怎样跌，没看路？步伐不稳自己跌？还是给人推跌？是意外？还是有预谋？

然后要确保没有重创，不管是跌断手还是脚，都得要挣扎爬起，更重要的是爬得起之后有没有后遗症？得面对怎样的结果？若是跌倒时撞伤头，有没有脑淤血？头壳有没有破裂？还醒得过来吗？清醒之后，是否还记得前尘往事？

一些人跌倒后确实能自己爬起来，表面看来也许没有什么大碍。但有些跌的创伤是永恒的，即便表面看似丝毫无损，体内或许已无完肤，透过X光片一看，也许已千疮百孔，怎样补，都已是伤痕累累了。

不论是不小心失足跌倒，还是在人生路上行差踏错的跌倒，两者带来的痛楚虽然有肉体和精神上之差别，但其让人不能忍受的程度是一样的，而精神上的痛楚，往往更长久。尤其麻烦的是复原过程，躯体的受伤能依赖物理治疗，心灵上的创伤是否也能有物理治疗？就算是心理辅导，也得花很长很长的一段时间，才能渐渐回复接近原本的状态——如果最终能复原的话。

人到中年，体力不再如前，从心脏到膝盖所能承受的压力越来越弱。这几年出远门尽量走遍那些须要消耗很多体力的目的地，爬山涉水徒步沙丘，须要走须要跑须要爬的，可以的话尽量做，因为这些或许很快就会成为高难度的挑战，一个脚步不稳，一次失足，随时从崎岖路上跌下。跌倒其实不分年龄，但年轻时不怕肉体上的受创，因为康复不难，是心中阴影需要花时间扫掉。要命的是年长以后的跌倒，一个不小心，逐渐衰老的心灵和躯体双重受创，双重打击，难以承受。

有些跌，刚巧跌在人生最高点，原本风光无比锋芒毕露，因为一时大意或得意忘形，忘了初衷，不再留意细节，被虎视眈眈已久的敌人抓住把柄，时机一到被轻轻一推就跌到万丈深渊，说到底是载在自己手上。跌倒最大的“好处”，是教会了我们谦卑。它提醒我们，无论有多成功，没有人是不可被超越或战胜的。谦卑让我们保持开放的心态，才能迫使自己继续学习和改进，而不是沉浸在自满和骄傲中。

当然，正面来看，跌倒虽然让人感到痛苦和挫折，却磨炼了我们的意志让人更坚韧。消极一点，只要是跌，都不会是好事。不时会有商场或政坛高官因种种原因被拉下台的新闻，不管当中细节有多复杂，那都是人生一大跌，往往是再也爬不起来，不死都残，活过来的，状态也差，就像老人家，都不堪一跌。