嗨，小宝贝，一岁生日快乐！你妈咪和爸比给你办了场周岁生日派对，而姨姨充当你的专属摄影师，就像约百日给你照相一样。当所有人齐声给你唱生日歌时，第一次见你有些害羞，把头埋在妈咪的肩窝里，但很快又开心地拍手鼓掌，仿佛知道自己是主角。

生命好神奇，你出生的时候好小，姨姨一只胳膊就能托起你整个身躯，现在可不行。你以肉眼可见的速度长高长大了，有分量啦，衣服袜子也一批一批地换。从躺着到会翻身再到能坐着和我们玩认图卡。几个月大时，你开始抓东西，突然有一天犹如“小力士”捧起一大包湿纸巾。渐渐地学会了自己拿水壶喝水，会精准地按下按钮，也从单手在姨姨手臂上“哐当”几下，到双手放在钢琴琴键上有模有样地弹出几个音符。现在会爬会站，也能在大人的协助下豪气地迈开脚步……之后的你，也会如此快速地成长吧！

你越来越有主见，心中已然形成清晰的排行榜，而姨姨显然是吊车尾的那一个。大概是因为你淘气地抓眼镜或头发时，姨姨会严厉地说“No”，还会“威胁”你说东西弄坏了要从红包钱里扣。有时你爬到姨姨房间门口会在角落偷偷张望，只有在外婆或外公的陪同下你才会进来。唯一一次张开双臂主动向姨姨要求抱抱还是我制作早餐煎饼给你吃的时候。哼，你这现实的小家伙，果然要走进你的心，还得抓住你的胃。