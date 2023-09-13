漫谈大文娱：印象中的王力宏

刚刚完成重返台北小巨蛋演唱会的“二哥”王力宏，自然成为这几天的新闻热点。“该不该支持他”新闻评论区已吵得不可开交。我从自己职业生涯和他为数不多的一点点交集忆起，谈谈这个话题。



电梯里的偶遇我的年资没赶上他的事业上升期。第一次偶遇二哥是挤在一个电梯里，当时他已是巨星。那天我和同事回酒店房间取外套，刚进电梯后面跟着三个大块头保镖，用手挡着电梯门，几秒钟之后二哥和王太进来。当然没有问候，一是保镖很严肃，二是他们“人多势众”，整台电梯都是他们的人，也不知道说什么，电梯就这样缓缓上升。

到了他们的楼层，一行人出去，我才说了声：“晚安。”他转过头回了声晚安。随后就发生了非常尴尬的事。电梯继续上行，门打开时，我们发现走错楼层，我于是问同事：“我们为什么到这层楼来？”同事说：“哦！因为王力宏和我们住同一层。”刚才潜意识没有跟出去，应该是怕他的保镖误会我们是跟踪狂。这时只能再下楼，情况就尴尬了，也不知道为什么他们开门开了这么久还没进去，我们去而复返，经过他房间时，保镖眼神明显带有敌意，肯定觉得这两个家伙心怀不轨。冤枉！取完外套之后，本来我们是要去饭局的，我跟同事说：在房间里坐几分钟，不然再遇到就更尴尬了。