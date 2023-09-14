“金钱须流动才能产生大用…”

星云大师说：分享故事：沃伦·巴菲特是美国企业家及慈善家，世界上最成功的投资者。关于财富与慈善，他说：“我承诺，在我有生之年或大去之际，我将把至少99%的个人财富捐献给慈善事业。以美元衡量的话，这笔钱诚然可观，但从相对价值角度出发，每天都有许多人向他人赠予更多……更何况，我的捐赠也不会让我放弃最珍贵的资产，即‘时间’。有许多人，其中也包括我的三个子女，都为帮助他人奉献了大量时间与才华。这种赠予往往远比金钱更有价值。对一个在困境中挣扎的孩子来说，从一个充满爱心的良师益友处获得培育，远比得到一张支票更珍贵。我的姐姐桃乐丝每天都对一些人施以援手，我在这方面则做得很少。”

他说：“拥有某些东西，确实能让我的生活更有滋味，但拥有过多反让我吃不消。我想有一架昂贵的私人飞机，但若拥有好几处房产，就会成为负担。很多时候，拥有越多财富，越会沦为财富的奴隶。我最珍视的财富，除却健康，还有那些幽默有趣、个性多彩、长久相伴的朋友们。”

巴菲特说：“假使我们把多于1%的财富花在自己身上，我们的幸福感和成就感并不会因此加强。然而，捐出去的99%财富却能对他人的健康与福祉产生莫大影响。这一现实为我和我的家人指明了道路：留下的财富够花即可，其余则赠予社会，去满足更多需求。这份捐赠誓言，就是我们踏上慈善之路的开始。”

如水

一些人坐拥财富珍宝，出入汽车洋房，一旦死后，生前的所有钱财不但带不走，而且可能形成后世的祸源，不是很可悲吗？正所谓：“一粒落土百粒收，一文施舍万文收，与君寄在坚牢库，汝及子孙享不休”；金钱如水，用钱最好使大众都能获得取之不尽、用之不竭的般若宝藏，才能使自己永远享有用钱的快乐。

数十年前，有个贫穷小女孩，因人介绍，前来找我（指星云大师），表示要跟随我学习佛法。那时我自己托身何处都感困难，只有婉言拒绝。但在她临走时我又非常不忍，当下即掏出身上仅有的50元相赠，以为她另寻佛学院，作为学道之资。没想到多年以后，她居然以10万倍的捐款作为报答。布施金钱，不是用来买一份虚名，不在于数目的多少，而是以一份诚心来赢得自己的欢喜和心安理得。

悲田

慈善不仅仅是慈善，其实也是财富管理的方法。财富管理的方法不仅是方法，也体现对财富的理解和智慧。也许我们会怀疑，做慈善、布施既然是给人，给人又怎能发财呢？其实我们应知道，布施如播种，我们不布施，怎能有收成呢？

佛教告诉我们，我们做功德就如种田，福田分悲田、敬田。以慈悲心救济贫苦大众，叫做“悲田”；对师长、父母、国家，尽忠尽孝，叫做“敬田”。在敬田、悲田里播种都会有收成的。最好的慈善事业就是与教育合而为一，以文化、教育来培养人才，宣传教义，从思想见解上改造人心，这才是根本之道。