“忘记了知识上的种种分别…”

星云大师说：分享故事：香严禅师（唐代禅僧）原本跟随百丈禅师（中国禅宗著名禅师）学道，后来因为百丈禅师年老，就指示他向沩山禅师（谥号大圆禅师）参学。沩山问他说：“师弟，我听师父说你闻一知十，闻十知百，聪明过人，今天我有个问题要问你。父母未生你之前，你的本来面目是什么？”香严被这么一问，愣住了。

父母还未生养我们之前，我们知道自己是谁，做过什么吗？不知道。根据佛教说法，因为人有隔阴之迷，过去生的身体死亡，今生换个身体就迷糊了，过去世的事也不记得了。香严答不出来，回房努力翻书，还是找不到答案。于是把所有书都烧毁，然后向沩山辞别，前往南阳（位于河南省西南部）慧忠国师（谥号大证禅师）的故居，自耕自食，每天种田除草。

有一天，香严在除草，当锄头和石头碰撞的一刹那，忽然悟道了，便说出了这首诗偈：“一击忘所知，更不假修持；动容扬古道，不堕悄然机”；香严在锄头那一击的当下，忘记了知识上的种种分别，因而悟道。

自知

表面上，沩山问的是父母未生时的情形，实际上是问尚未体悟的自性是什么。自性当然不可言说，沩山此举是考验香严修持的境界。但香严并未领悟，反而一再要求沩山说破。沩山无法满足他，因为“如人饮水，冷暖自知”，一旦说出，成为语言概念，则就与所悟者有了相当的距离。香严把书本烧掉，象征着他抛弃依他作解，开始不假外求。结果，无心中抛瓦击竹的一声响，使他灵光顿现，把一切语言、理念、术语都忘记，心地突然一片空明，这就是悟境。

故事寓意：我们的自性，是随时可以发现的，但我们如果着力去找，却又毫无踪迹。而悟道之后，才会了解其威仪是在声色之外。这里面所表达的思想，表明他确已领悟了什么是“父母未生时”的境界，所以沩山赞扬说：“此子彻也。”

善果

世人最大的烦恼根源，就是来自于人有分别心。因为有分别心，就会产生不满，就可能造成对立；因为有分别心，就有贫富、贵贱、大小、高低、好坏、善恶，乃至对错、有无等等的比较、计较。我们看一个针孔、一粒老鼠屎、一些细菌，你不注意，可能就会致人于死，乃至坏了整体的成就。所以，我们做人处事也一样，不要漫不经心的随便说一句话，或是率性的任意做一件事，更不可以随便轻易的伤害一个人；一句话、一件事、一个人，可能就是我们的致命伤。

在《法华经》里提到常不轻菩萨，他见到人就恭敬礼拜，他谦卑的对待一切众生，这不正是今日我们应当学习的风范吗？对于世间的一切，我们要看出平等法性，我们要用同理心，我们要懂得尊重；对于小的都能尊重，其他一切好的、善的，甚至不管什么，我们能有尊敬心、包容心，随喜赞叹，平时在生活中就给予人一些因缘，处处修行，还怕将来没有善果吗？