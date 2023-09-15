这显示本地双语教育的影响，社会环境与家庭生活的潜移默化，心中埋下好奇的种子，等待适当的时机生根发芽。

去年出版题为《又见惠安·山海无垠》的双语书籍，是关于惠安公会与惠安人社群的，这是针对地缘组织展开的研究，即将推出的双语新书题为《林氏大宗祠九龙堂·祖德宗功》则是关于血缘团体的研究。很幸运得到两家机构与众多个人的支持，得以展开两大不同类型宗乡会馆的研究。感受很深的是，每一家宗乡会馆各有特色，须耐心梳理历史脉络，找出最佳角度以塑造鲜明的文化个性。



2020年2月拍摄记录九龙堂祖先牌位时，未曾预料几个月后冠病疫情的暴发，疫情阻挡田野调查的脚步，却让我有更多的时间投入研究。三年前出版策划九龙堂新书时的想法很简单，希望将牌位影像加以编辑，誊写整理内容，出一本图录便于后裔查找祖先信息。展开整理分析后，发现牌位记录的信息极其丰富，开始探索牌位后的家族事迹，分析牌位的制式与安放，以及宗祠建筑的设计与建造，最终完成这本10万字的华英双语新书。

坐落于广东民路239号和241号的九龙堂，筹建于1927年，兴建于1928年，落成于1929年。虽然是评定的古迹建筑，紧邻达士岭高层组屋，大多数人路过却很少会进入，即使进入亦茫然无所知，这么好的文化资源乏人问津，令人扼腕叹息。某日特意到九龙堂对面30层高的组屋，坐电梯到顶楼，一层层由上往下走，从不同高度俯瞰这座有着两个醒目穹顶的历史性建筑，在高楼林立的丹戎巴葛，粉刷成白色的九龙堂为绿树环抱，这是繁华都市中的绿洲，是本地林氏的心灵家园，也是一个宗族祖德宗功的见证。