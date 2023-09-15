对巴黎，其实我从来没有激情。某年代某流派文青一提起这丬想像中的桃花源，总不期然目露凶光，恨不得一口把它整个狠狠吞下肚，有点办法的，就算偷渡也要跻身左岸拉丁区或者右岸蒙马特，当不成艺术家，在艺术家曾经光顾的咖啡店洗碗洗杯也心满意足。

事实胜于雄辩：二十多岁第一回手持火车通行证欧游，虽然两个月内在巴黎停留三次，却完全不是因为恋恋不舍，而是南下北上东奔西闯，作为歇脚点它实在方便，北站通往瑞典丹麦挪威，圣勒撒站经卡里转渡轮去伦敦，里昂站直达米兰，放下行李回一回气，有种“不论美丑只求顺手”的实惠况味。而且说出来贻笑大方，三顾花都不但铁塔没有去，圣母院没有去，凯旋门没有去，连高达拍《断了气》的香榭丽舍也没有去，旅游名胜唯一去过的只有罗浮宫，行程如此与潮流背道而驰，若被法国旅游局发现大概会颁下永久禁止入境令。

不过这“放下行李回一回气”也真害人不浅，三十年前那么阴差阳错轻轻一放，竟然就立地成二等居民，渐渐化成塞纳河边的吉祥物，俨然上海人所谓的老克腊——据说是old coulour音译。由蜻蜒点水进展到鹊巢鸠占，我倒名副其实毋忘初衷，那些网红非造访不可的摆拍景点，迄今都不在的私人地图上。当然，新知旧雨从远方来，提出参观艾菲尔先生杰作的要求，非常乐意成全他们心愿，但肯定不会起个大清早，又地铁又缆车专诚爬上圣心院膜拜童贞女玛利亚。