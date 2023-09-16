“表达着慈悲尊重生命的意义…”

星云大师说：分享故事：中国近代文艺大师丰子恺先生著有《护生画集》（为纪念弘一大师寿辰而绘制），积极劝导大家素食，实在用心良苦。在他的著作里，有张图是这么描述的：有个人见到一只猪和狗在路上行走，走着走着，来到了一家小店门口，一看，店家的架子上悬挂着猪腿和狗腿，一生一死，两相比较之下，真叫他触目惊心，不敢久视。

另外，书里还有许多劝人尊重生命的偈语，例如白居易的诗：“谁道群生性命微，一般骨肉一般皮；劝君莫打枝头鸟，子在巢中望母归。”黄山谷所作的偈语：“我肉众生肉。名殊体不殊。原同一种性。只是别形躯。苦恼从他受。肥甘为我须。莫教阎老判。自揣看何如。劝君休杀命。背面复生瞋。喫他还喫汝。寻环作主人。”由此看来，素食是最究竟的护生之道。

心素

吃素的意义是什么？素食能长养慈心、接近道德和维护生态。其实，我们在生活中修行，重要的是，不需要在吃上计较，能够吃得简单，吃得朴素，吃得清澹，这样的生活就是美好的了；吃得太多，吃得太饱也不卫生，适可而止才是修行之道。

素食本为儒家所提倡，所谓“见其生，不忍见其死；闻其声，不忍食其肉，是以君子远庖厨也”，佛教也提倡素食，但佛教本来不是在形式上的素食，例如原始佛教的托钵生活，在乞食时，不拣精麤、不忌荤素，随缘借假修真。但是到了大乘佛教，以慈悲为本的教义，发展出尊重生命的内容。例如，六祖惠能大师在猎人群中，只吃肉边菜；信徒中，也有人吃三净肉者，也有人在三、六、九吃斋，也有人以初一、十五为吃斋日，甚至也有人吃早斋，乃至家中有婚丧祭典时，也以持斋来表示虔敬。不管如何，这都表达着一个慈悲尊重生命的意义。

素食其实是吃“心”也，如果心中有素，所谓慈悲喜舍、善良道德，都尽在其中！

净肉

很多人误解了杀生与吃荤吃素的关系。从佛教的角度，绝对不能杀生，这是准确无误的，也是不可更改的。但吃荤吃素是你自己的事，佛教教义中并不要求一律吃素不可，只是鼓励佛教徒去吃素不要吃荤，但这绝不是必须的。

我们可以吃荤，但不可以杀生，所食的肉食一般以不食“三不净肉”为最低的标准，那就是一、见杀，见是生物，而为了我们而被杀；二、闻杀，可信之人，闻此生物为我们食用而杀，以及三、疑杀，此处无有屠家，亦无自死之物，有为我而杀之嫌疑者，这三种肉是不净肉，是绝对不能吃的。而“三净肉”则是与之相反，可以吃的。众生皆爱惜各自的性命，勿有杀生之心，勿有杀生之举，这是大家心中应该秉持的。