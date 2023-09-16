观众一直追看有关律政界和罪案的欧美影视制作，相信不会对大卫凯利（David E. Kelley）的名字感到陌生。大卫是一名法学博士、专业律师，却醉心于编写律师行业相关的故事，90年代以破格律师事务所为主题的“Ally Mcbeal”剧集一举成名，大卫的成功，除了深层了解律师行业巨细无遗的素材，最了不起的是能够突破只有法律界能明白的种种套路，深入浅出地转化成为令一般观众高度投入的剧情，这份能耐不是众多资深优秀大律师能够做到的，大卫属于不常遇上的影视奇才。

同样的情况，专业学科如影视教育，不难找到业界精英授课，向同学现身说法，问题是一般前辈不懂得转化丰富经验为应用教材。回到母校执教的那一年，虽然带着数十年影视行业高高低低的经验，在教学方面却遇上莫大挑战，每一个课目，例如融资、制片、发行、媒体管理等学科，须要通过13周每周三小时的内容阐述，才可以满足报读这门课程的学生。事实上，几乎所有资深行家在三几小时内，已经可以分别分享行业的个别门路，三十多个小时的空间，如何充分填满而且言之有物？拥有转化的技法，能将实体经验通过教学模式，组织成为实践方法（methodology），同学日后才能举一反三，学以致用，否则只会在课堂上听到前辈分享精彩经历和内幕八卦消息，却没有学到一技傍身。

早年参加国际电视节，有幸旁听大卫刚成名后的分享会，对于如何将特定行业的事件和人物，转化成主流观众轻易投入和衍生共鸣的剧情，个中见解精辟独到，听君一席话，胜读十年书。