李天葆：老西饼，旧西点

从前的西饼，送给现在的人，但愿人常好，年月亦安好，在旧日的芬芳里得到慰藉。

有时踱进了老市区的街巷，不外是为了一碗虾汤面，更多有时是想起旧式的西饼店——这种称谓也是过去式了。以前还有老牌西饼店赞助电台节目，正确来说，是丽的呼声节目：就那个木头箱盒，每月还要给月费的。点唱节目，尤其是什么生日诞辰，主播一口气念出大串人名，经常一边播歌，一边还在读，歌曲呢，多半是《良辰美景》，开端是：乐融融，笑盈盈……原唱者李丽华，不过播放的总是紫薇版本。一个时代的呼声隐没而去，西饼店却还在，十多年前搬来此处，意外发现，却没有意外的喜悦，因为入内采买的体验没有很好。其实也没什么，老店总不少一两个准晚娘的脸孔就是了。



他们家的咖椰角，倒是好吃极了——嗜甜者的恩物，英文U字形状，边沿扭花边，里头鼓鼓膨胀起来的内在，满满的咖椰酱，一口咬下去，甜酱香浓四溢，咖椰带微绿，是添加了班兰叶汁——另外有一种椰子挞，也是香甜得无以复加，喜欢不甜点心的，大可止步。只是蛋挞则……蛋浆不行，挞的面皮却随时坍塌，二十年前的葡国蛋挞远远超越此物，可能这里的师傅还学不会，毕竟老派的蛋挞也做得马虎。

以前不知是80年代兴出来，还是一度流行的：长方形状的咖喱酥皮，酥皮是多层，是叫做丹麦酥皮才对吗？内馅包着咖喱汁煮的马铃薯和青豆，豪华一点的也许有鸡丁。为了保温，它们被搁在一个热灯照射的小柜子里，小心翼翼地被呵护——怕酥皮不脆，还是馅料容易坏？其实太脆，一吃就会掉屑屑，不脆则整块馅饼盒子没有了灵魂。过了一大段时间的沉淀，这咖喱酥皮已然少见，这里乍然重逢，简直让人措手不及。这酥皮点心不比面包，譬如咖喱鸡面包，可能还比较耐饱一点，却价钱更加廉宜。另外一种奶油酥皮冰淇淋卷，算是这店的名点，完全属于我童年的回忆。但是我最近去，店员说要后天才有。看来人手不足，一切都是限量。