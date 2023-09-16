萨其马，最早印象属于珍珠坊，有个小摊子摆卖咸煎饼、火箭煎、白糖糕和萨其马，那时候的珍珠坊还很广东，摊主说广东话，小孩世界小，认定那些都是广东甜点，至今这些名称我还是习惯用粤语发音。家里大人偶尔挑两三件，却没买过萨其马，或许种下了好奇。

后来真的没放过萨其马，很甜，酥松绵软，稍粘牙，和其他咸甜糕饼口感不同。超市或其他摊位虽有包装精美的，经过牛车水时我还是会去找那个只卖萨其马的小摊子。得闲的话，买杯传统咖啡，坐在摊位前看摊主表演，准备面团，切成短面条状，入热油锅炸，面条酥脆蓬松，捞起沥油，浇上糖浆，搅拌均匀，置入方形模具，压扁压平，切成方块。一人手工包办，现做现卖，也许是本地硕果仅存的。招牌写着“刹骑马”，到底什么意思？

超市的萨其马，有产自广东、厦门、台湾、潮州的。听来自中国东北的朋友说，小时候也吃萨其马，是很普遍的甜食，更好奇了。一查资料，原来它是满人食品，随清军入关，在北京流行起来。光绪年间的《燕京岁时记》写道：“萨其马乃满洲饽饽，以冰糖、奶油合白面为之，形如糯米，用不灰木烘炉烤熟，遂成方块，甜腻可食。”甜味中原来含有遥远的烟火味，跋山涉水，走过漫漫长路。后来传遍各地，称沙琪玛、萨其玛等等，广东人叫它“马仔”，天南地北各取同音字。