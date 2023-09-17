“心随万境转，转处实能幽…”

星云大师说：分享故事：男子在社会上总是不得志，他去找智者寻求帮助。智者舀起一瓢水，问：“这水是什么形状？”男子摇头。智者把水倒入杯子，男子恍然大悟：“我知道了，水的形状像杯子。”智者又把杯子中的水倒入花瓶，男子又答：“我又知道了，水的形状像花瓶。您是想通过水告诉我，社会处处像一个个有规则的容器，人应像水一样，盛进什么容器就是什么形状。”

智者听后说道：“是这样，但又不完全是这样。”说毕，智者带着男子走到屋檐下，用手指着门外青石板的台阶，说：“你看，台阶上有一个凹处。一到雨天，雨水就会从屋檐落下，这个凹处就是水落下的结果。”男子说：“我明白了，人可能被装入有规则的容器，但又能像这小小的水滴，改变着坚硬的青石板，直到破坏容器。”

智者说：“对，这个窝会变成一个洞！”男子答：“我找到答案了！”男子离开了智者，重新回到社会，每当遇到挫折他就想起智者的话，他的活力也慢慢显现出来。

适者

我们无论置身什么样的境遇，都有适应过程，无论是个性孤独闭塞、还是生活阅历丰富的人，在这一点上，谁都不能避免。然而，所谓的适应，关键还在于，自己所接触的两种类型的人：一种合得来，一种合不来，合得来问题不大，但如果合不来，我们就要学会去适应别人的优点和不足，这是建立良好人际关系的秘诀。这样，我们就不会因为与人相处不和而感到痛苦和烦恼了。

我们常说“适者生存”，就是说“适”是生存的基础。不管万境如何变化，我们能够随缘而转，转到山穷山尽疑无路，自然柳暗花明又一村。对生命中的任何变化，学习以随顺当下因缘的态度去面对，心就不容易波动起伏，就不会常常忽喜忽悲、计较分别，没有一刻安宁。

化解

试想想，有的人出生在寒带地区，已经适应了寒冷环境，可是忽然到了热带地方，最初可能不习惯，经过一段时期的本能适应，慢慢的也能克服气候的炎热。气候上的冷暖寒热，人都有适应的本能，乃至生活里，饮食的酸甜苦辣，工作的粗重细活，也都有适应的本能。一个人能发挥本能适应环境，则天下之大，那里都可居住、那里不能得志？外在的环境是变化的，我们的本能要在心随境起时，化解它、处理它，才是人类应有的本能。

有句偈说：“心随万境转，转处实能幽；随流认得性，无喜亦无忧”，我们虽然随着环境流转，但是只要看清楚自己的心，就能够无喜复无忧，就能非常自在，非常清净，非常圆融，不会有计较，当然也不会不自在。