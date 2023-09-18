点智慧：现代病·物质

“对物质要有远离的看法…”

星云大师说：分享一篇文章的部分内容；世界上大多数人都信仰宗教。这一事实也证明了人类灵性本质的存在，然而，人们在现代社会的生活，却依然为物欲所统治。人们期待物质财富，并以其多寡来评价自己的一生：房子是否比较大？公司是否比竞争对手发展得快？

我们却很少问自己：家庭是否比邻居的更幸福？公司是否让顾客满意？或者更进一步地问：公司是否为整个世界的福祉做出贡献？在现代社会，一种平衡完全被人们对待生活的物质主义方式打破、并引起了严重后果。对很多的个人而言，这种失衡就体现在永无休止地沉溺于声色犬马、锦衣华服和迷幻药物的行为中。

对社会而言，这种失衡则体现在各界，包括商界、医学界和司法界种种的急功近利、将眼前的物质利益凌驾于人类长远利益之上的行为。比如，把销售计划做得夸夸其谈、新药草草上市、为旷日持久的诉讼案件争吵不休。这些行为都是由于人们只相信物质功效而非灵性的崇拜所引起的。

品味

在现代社会，一般人的生活，物质占去主要部分；试想生活里的食衣住行、行住坐卧，哪一项能少得了物质？哪一项能不与物质发生关联？因为生活缺少不了物质，所以人类就甘愿做物质的奴隶。其实，人生不必只追求享乐、富有；人生不要做金钱的奴隶，应该增加生活的情趣、提高生活的品味。

例如住家环境的整洁美化，有助于生活品质的提升，因此，每日勤于打扫庭院，把家里整理得窗明几淨、舒适，院中亦可莳花植草，以增进生活意趣。乃至偶尔与三五好友到郊外游山玩水，也会提升生活的品味。尤其能把自我融入工作或大自然之中，如花朵般给人欢喜，如山水般给人欣赏，如桥樑般供人沟通，如树荫般让人乘凉，如甘泉般解人饥渴；能够自我创造生命的价值，这才是吾人所应该追求的生活品味。

观念

人要生活，猪马牛羊也要生活，但是，生活的品味，各有不同。现代人追求时尚的品牌服饰、流行的化妆，甚至时兴瘦身、美容等改造的功夫；其实真正的美丽是一种从内在自然流露出来的威仪、庄严、安详、自在，能够用心改造一下自己的个性、习惯、观念、人际关系，把不好的改好、把不善的改善、把不正的改正、把不美的改美，这才是人生最基本的生活品质。

假如我们对物质有远离的看法，就能不受物役，就能不为形累。所以《金刚经》叫人不可住于色、声、香、味、触、法等六尘的境界上。因为五欲六尘中缺陷很多、苦恼很多，一旦身陷其中，则不容易超脱。

如果我们能澹泊物欲，勤求心灵上的快乐，除了金钱、爱情以外，在生活中还要增加一些慈悲、结缘、惜福、感恩的观念，甚至于明理、忍辱的善法，能够欢喜柔和忍辱、拥有慈悲喜舍，这才是吾人生活之道。