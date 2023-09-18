赵琬仪：上个世纪打给你

虽然一直信奉旧的不去新的不来，拒绝任何历史包袱，十多年来去而复返的京都旅行，一次一次相遇，一点一点发现，老旧的东西焕发清新的喜悦，老派的温柔抚平未来的焦虑。

到京都旅行，早期喜欢住有榻榻米客房的日式旅馆Ryokan。榻榻米初体验是在京都东山区的三姐妹旅馆，还记得客房有一扇大窗户，窗前是夏天的樱花树。接着是沿高濑川位于五条的一家小旅馆，每天沿着小川散步欣赏附近居民种植的果树、盆栽，偶遇盛开的樱花，这些都是旅行的难忘时刻。

当年挑选旅舍都是参考了《寂寞星球》指南书，特别打长途电话预定的。十多年前，网络通讯不发达，需要打电话、发传真订住宿。然后，还住过京都车站前，六条附近一家隐身民居，十分抢手的旅馆。后来因为这些家族经营的旅馆有门禁和打扫时间，而我越来越喜欢赖床；上午买了东西想回旅馆放下战利品，旅馆限定在下午两三点才开放，时间安排太不自由，于是改住商务酒店。

日本商务酒店丰俭由人，服务设想周到足以宠坏挑剔的旅客。经济实惠如连锁酒店集团东横Inn，热水壶茶叶咖啡吹风筒浴巾睡衣室内拖鞋梳洗用品免费早餐一概俱全，还附浴间可泡澡，更难得的是每间客房都有能打开换气的窗户。东横Inn在京都设有多家分馆，其中最常入住的京都四条分馆，挨近大丸百货中心、四条地下铁站，以经济价格住在市中心心脏地带，锦市场、寺町商店街、河原町通、鸭川、袛园都在散步距离，非常享受那些阳光熹微中晨跑，黄昏时分漫步的移动时光。游览异乡，一双腿走出来的风景，连寻常的便利店也会变得亲切，好像自己不是一个过客，而是归来的故人。