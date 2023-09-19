“对于能力不如我们的人，我们一般很难尊重…”

星云大师说：分享故事：妈妈带着小孩搭车，司机是黑人，小孩就问妈妈：“为什么司机先生的颜色和我们不同？”妈妈说：“你看！窗外有绿色的树、红色的花、蓝色的天，漂亮吗？”小孩回答：“很漂亮！”妈妈又说：“因为有许多的颜色，所以世界看起来好漂亮。如果有一天，其他颜色都不见了，只剩下一种颜色时，世界还会美丽吗？正因为世间有黄的、白的、黑的不同颜色的人，世界才会美丽。”

下车时，司机回头谢谢这位母亲，这是他听过最好的诠释与人格的尊重。

和谐

说到人格的尊重，对于能力知识都不如我们的人，一般人很难生起尊重的心。在现今社会上了解众生平等的意义，就是要我们不可以目中无人，为人处世要低调谦虚。“至圣先师”孔夫子的学问很好，但是他见到农夫，就说“我不如老农”；见到菜农，也说“我不如老圃”。

人世间，没有十全十美的人，学习去尊重每一个人，欣赏每一个人的长处，是做人处事的首要之道。因此，对于能力比我们强，比我们能干的人，我们当然要向他学习，多多尊重他，彼此就容易相处。相对的，如果我不重视他、忽略他、嫉妒他，对方也会看不起我，无视于我们的存在。只要我们有心，是真心的要以他为师、以他为榜样，那对方也会倾囊相授，表示友好。

我们只要能落实对每个人人格的尊重，就能建立和谐的人我关系，促进社会的祥和进步。

佛性

佛陀在菩提树下证悟成佛时，说道：“大地众生皆有如来智慧德相，但因妄想执着不能证得。”佛是已觉悟的众生，众生是未觉悟的佛；纵然未悟，本自具足的佛性，却与佛一样广大、庄严、无碍，都值得我们每个人去尊敬与重视。

在生活中，有句话应该时刻谨记，那句话就是：“若要千人头上过，还须万人脚底行。”意思是，我们想要做人上人，从千人的头上经过的话，必须先要学习在万人的脚下行走。西方的哲学家苏格拉底曾说：“宇宙有多高？只有五尺高。因此我们六尺之躯，生存在五尺高的宇宙里，必须要低头才能生存。”

低头，降伏了自己的慢心，尊重每一个我们接触的人，就能广结善缘，与人为善，汇集更多的好因好缘。