“善意之举，发自慈悲心…”

星云大师说：分享故事：富商出外散步时，看见瘦弱的年轻人摆地摊卖旧书。冷天气中，年轻人缩着身子啃着发霉的面包，富商怜悯地将八块钱塞到年轻人手中就离开了。没多久，富商又突然返回，从地摊上捡了两本旧书，并对他说：“对不起，我忘了取书。其实，您和我一样也是商人！”

两年后，富商应邀参加一个慈善晚会，一位年轻的书商跑过来紧紧握住他的手，感激地说：“我一直以为这一生只有摆摊乞讨的命运，直到您对我说‘您和我一样都是商人’，才使我奋发图强，创造了今天的业绩。”

很多人都不会想到，待人时给对方一句尊重鼓励的话，或会使得对方激发起新的力量，就像那位年轻人一样，他的人生出现转折，除了自己的努力之外，也是因为别人的善意之举造就的。

关爱

在我们平常接触的人里，或是相交深厚的朋友当中，有些人总给人如沐春风一般的感觉，让我们欢喜亲近。有的人则令人望而生畏，不敢恭维，甚至相处一回合后，就永远不想再见面。人，总希望给人怀念，不要给人怀恨；要想留给人好的印象，可以做到对人的“慈悲关爱”。

任何的赞美、恭维，都不及在苦难时接受到别人的关怀，因此我们做人，要不吝将慈悲、关怀给人。但是所谓：“施人之恩，不发之于言；受人之惠，不忘之于心”，当别人有恩于我，虽受一分的恩惠，也要回报百分的心意；反之，如果我曾对人付出一点点的关怀，不但不图回报，甚至不足挂怀。一个施恩望报的人，难免给人沽名钓誉之嫌；能够对人付出关爱而不望回报，才是真正的慈悲。

基石

慈悲是一切众生共有的财富，人间因为有了慈悲，生命才会充满了无限的意义；颠沛的人生岁月里，因为有了慈悲，前途才有无限的憧憬。

一个有慈悲心的人，言行举止都如阳光、净水、花朵，可以带给人间光明、清净、欢喜。慈悲不是一时的恻隐之心，而是透过公理的感动助人；慈悲不是热闹的随众起舞，而是心存正念的服务济人；慈悲也不是私心的利益亲友，更不是有所求的惠施于人，慈悲的最高境界是怨亲平等、是无我无私。

慈悲也是做人应该具备的条件，只是在娑婆世界中，很多人因为各种利益熏心，忘了做人的慈悲。

慈悲不仅于己有利，更是家庭幸福的动力，是社会安和乐利的基石，是国家繁荣进步的要素，是宇宙生生不息的泉源。身为一个人，无论处在任何一个时空，都不能没有慈悲。