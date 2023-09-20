那天大清早母亲就把他叫醒，认真地给他洗漱，还给他穿上不舒服的白衫白裤、白袜白鞋。然后，严肃地告诫：到学校要老老实实听老师的话，上课不能和同学玩闹，老师会骂你罚你的。阿和平日里背心短裤人字拖，村子里外游荡，自由自在的，从没意识到有一天要面对那么多规矩。

学校地方大，同学多，几乎随时随处都能遇到玩伴找到乐子，可恨校规太严，如捆绑着身子的绳索，叫阿和动弹不得。老师上课不时挥动手里的藤条，说的都是他听不懂的语言。阿和只是和邻座同学说了句方言，没想藤条突然就往桌面狠狠地鞭了几下，没到肉他也被吓得尿了裤子，再不敢作声。挨到平安放学，阿和归途中发誓，这地方以后再也不来了。

翌日，母亲又是大清早就把他叫醒，阿和想到又要上学，死活不依，哭闹嘶喊，惊动了奶奶。老人家宠孙心切，当下命儿子儿媳不准强迫她的乖孙上学——你们俩也没上过学，还不是好好的活着？

阿和就这样一辈子只上过一天小学。他当然也活得好好的。他无所事事的童年在奶奶的庇荫下比其他同龄人的长很多年。一直到他奶奶久病不愈，想赶着办场红事冲冲喜，在他十七八岁时给他讨了个媳妇，阿和这才从无拘无束步入初谙人道。跟着，阿和应召入伍服役，制服、纪律、服从、约束、规范，一股脑儿加诸身上，比起上小学那天的尿裤子，惊险有过之而无不及。这回没得哭闹，不久前过世的奶奶再也庇护不了他。

为人夫为人父总得有点奉献。阿和跟着当兵时的同袍学油漆，攀高蹲低，举竿执刷，聊以糊口。油漆工当了好多年后，工地安全规范这才出台新条例，没高处作业证书者，不准攀高工作。老板安排他去上一天课程，以考取证书。他想起小学上一天课就辍学，吃了40几年不识字的苦，老了才又要上课，觉得滑稽。但为了能继续工作，心里再抗拒也只好依了。

用英语的课程肯定鸭子听雷，阿和选了华语媒介的，还是没完全听懂，幸有图示有视频，凑合还能应付。来到笔试就翻跟斗了，试卷虽全是选择题，但读不懂文字考题，只好靠猜作答。重复考了几次，次次落榜。后有高人指点，找到一位好心的监考员，愿意在考场把考题逐题以口语朗读，间中辅以方言，让阿和理解考题后选填答案，总算过了考关。

年过半百考得这辈子的第一张证书，阿和感觉那就是当年老师挥动着的藤条，在他心灵阴角悬挂多年后蜕变而成的。持证的阿和比之前无证攀高还害怕，总是重复检查安全防备，才巍巍颤颤地攀上鹰架，生怕万一那藤条再发难，后果就远远不只是尿湿裤子了。