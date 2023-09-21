毛尖：20世纪最后一个文艺高峰

感谢七八十年代，那时的功夫片还不用“速度与激情”那样飞车。《A计划》里，成龙骑着自行车，提着竹云梯，穿梭在狭窄弄堂里和坏人坏事展开近身战，身体的艺术缔造熠熠生辉的喜剧。所有的道具，都是肢体的延伸，成龙抄起杯子瓶子椅子，就能打出生死大战。更牛逼的是，成龙的腾挪打斗，既让观众有百分百的身体痛苦代入感，又能让观众舍生忘死笑出声，因为下一秒，他抄起意面抄起肉圆，就能弄死对手，一个开窗动作一个关门动作，就能锁死敌人。

真正应接不暇的人生燃点和爆点。40年前，林青霞从《新蜀山剑侠》里飞出来，姜大卫在《猫头鹰》里亮相，每个观众都灵魂出窍，敦煌造型，聊斋故事，40年后，才有刀郎用《罗刹海市》来呼应。汪洋恣肆的想象力，翻山越岭的创造力，伸手不见五指的开篇和结尾，端的是史诗级别的胡扯能力。《何方神圣》，王晶编剧，信手拈来杨贵妃送给太宗皇帝的钻石夜壶当线索，串起五路人马你方唱罢我登场，要多沙雕有多沙雕，但是面对这样的信口开河指鹿为马翻云覆雨，谁还有逻辑能力？东方西方，只要有趣又好看，就一律采纳。黄飞鸿里有巴斯特基顿，独臂刀里有哈罗德劳埃德，超级警察马如龙，还对香港殖民地身份有深刻反思，那真的是，要啥有啥的黄金时代。

真心感激这次的港片修复计划。修复以后，《情逢敌手》里袁和平用甘蔗当双节棍时刻，甘蔗丝就能从画面里爆破出来，新人甄子丹出场时刻的胸大肌，那吹弹不破的Q萌感才不负当年露点的自由。《发达先生》里的邱淑贞，穿着男人衬衫也那么性感，和她配戏的所有男人都会非常幸福吧，那就让观众也跟着幸福一下。集合了姜大卫，秦沛和尔冬升的《猫头鹰》，4K让你纤纤毫毫看清楚人家是真的嫡亲三兄弟，而且，影片中的怡红小楼菜，绝地武士剑，修复版才有的热力和热气会让你明白，义乌还不生产塑料道具的年代，港片的道具就是喜剧的保障。