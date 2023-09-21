“不要拿主观的自我来衡量他人…”

星云大师说：分享故事：芙蓉灵训禅师问师父归宗智常禅师：“如果我们的眼睛里生了一片薄膜，就会干扰视觉，看到很多虚幻不实的景象。同样地，我们心中如果有主观、偏见、成见、执着这些东西，也会把环境错看、误看，产生不必要的困扰和烦恼。‘一翳（念yì，遮盖的意思）在目，空花乱坠’这句禅语的意义是这样吗？”

归宗智常说：“长了薄膜的眼睛，会看到空中有东西乱舞；如果戴上墨镜，外界景象就会变黑。其实这都不是外界的东西有变化，而是我们的眼睛生病或有色眼镜所引起的。”他接着说：“翳是我们心中的盲点，或者观念上、心理上的自我执着。每个人都习惯由他自己的个性、角度来看人事物；十个人看同一个人可能就有十种不同的判断和评语，因为每个人都有主观的我，甚至同一个人在不同的时间、心情下看同一个东西，也会有不同的判断。”

归宗智常说：“因此，只要我们心中还有一丝自我的、自私的、主观的意识存在，就看不到真正的那个东西。心中须寸丝不挂，没有自我的预设立场，所看到的世界才是用智慧来观照的。《心经》所说的，用般若智慧来照见人生现象，就能离开一切苦难，就是这个意思。”

·平等



生活中，我们如何学习有平等的心胸？以“平等四心”，供各位参考：

一、浓淡不拘的中道：有的人容易患得患失，所以就被人情束缚了；如果我们能具有浓淡不拘的中道心，那我们就能获得解脱自在；二、顺逆不忧的雅量：我们能够有这样的雅量心，就如同弥勒菩萨的乾坤袋，好和不好都放到他的袋里，何等自在！

三、哀乐不入的心胸：我们能够做到哀而不伤，乐而不纵，喜乐悲哀都不会侵入到我们的心，我们都能消融和化解它，这就是修道人的心了，以及四、有无不计的精神：世间一切财物，有也不是我的，是共有的财产；无，也没有关系，无是无量、无边、无限，无会更多。能够有这种有无不计较的平等心，那就能与道相应了。

·执着



有人说，我们就是要为理想而活，去追逐梦想。理想就应该执着，但是理想也要注意合不合时宜。

时代不断在进步，社会不断在变化，思想也需要求新、求变、求全。人要有理想才能定目标，理想是一切事实之用，事实是一切理想之果，理想也要净、要正、要全，尤其更要善美，才值得坚持。

所以，我们时时都要问自己，我们所谓的理想，是不是已成为“一翳在目”？我们是不是也要跟随时代的演变而调整？有些时候，执着只会局限和束缚自己，让自己不能扩大，不能圆融，这样的执着，就要懂得适时放下。